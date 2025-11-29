MS 2025.323

Những ngày này, sức khỏe của bà Nhi yếu đi từng giờ. Hạnh phúc đối với bà vốn đã ngắn ngủi. Cuối năm 2010, bà kết hôn với ông Lý Chấn Gia (SN 1975). Khi con gái đầu lòng vừa tròn 2 tuổi, bà bắt đầu đổ bệnh. Ban đầu chỉ là những cơn mệt mỏi kéo dài, bà uống nhiều loại thuốc nhưng không thuyên giảm. Đến khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng vàng da, phù nề, không ăn được, bà mới đến Bệnh viện An Bình (TPHCM) thăm khám và nhận hung tin: mắc suy thận giai đoạn 4.

Từ đó, cuộc sống của bà gắn liền với lịch trình chạy thận 3 lần mỗi tuần.

Bà Nhi hiện mang trong mình 6 căn bệnh nguy hiểm, đe dọa tính mạng mỗi ngày

“Ngày con gái tôi được 2 tuổi cũng là lúc tôi bắt đầu chạy thận. Tuần nào cũng đều đặn vào viện. Có ngày cả nhà cùng đi, hai cha con ngồi chờ ngoài hành lang, tôi vào chạy thận xong rồi cả nhà lại chở nhau về”, bà Nhi nhớ lại.

Suốt hơn 10 năm điều trị, chi phí đi lại và viện phí trở thành gánh nặng lớn với gia đình. Những năm gần đây, do Bệnh viện An Bình sửa chữa, bà xin chuyển về Bệnh viện Đức Khang (TPHCM) để thuận tiện cho việc điều trị.

Thế nhưng, bất hạnh vẫn chưa dừng lại.

Tháng 6/2025, bà Nhi bất ngờ lên cơn tức ngực, khó thở, người lả đi. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh suy thận đã chuyển sang giai đoạn 5, kèm theo tăng lipid máu, loạn dưỡng xương. Bà buộc phải dùng thuốc để giảm nồng độ PTH trong máu và thực hiện phẫu thuật cắt tuyến cận giáp.

Chỉ vài tháng sau, vào tháng 9/2025, bà tiếp tục nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Từ đây, suy thận biến chứng thành 6 bệnh hiểm nghèo: dịch tràn màng phổi, màng tim, dịch tràn màng bụng, máu tràn phổi, xơ gan và viêm dạ dày.

“Trước đó bác sĩ từng nói phương pháp tốt nhất là ghép thận, nhưng chi phí lúc đó đã hơn 1 tỷ đồng. Không có tiền, tôi chỉ biết cố gắng cho vợ chạy thận đều đặn. Giờ thì thật sự không còn đường xoay xở nữa…”, ông Gia nghẹn giọng.

13 năm điều trị kéo dài đã vắt kiệt mọi nguồn lực của gia đình. Con gái của bà Nhi vẫn đang tuổi ăn, tuổi học. Mọi gánh nặng dồn hết lên vai người chồng.

Để duy trì sự sống cho vợ, ông Gia chạy xe ôm 15 tiếng mỗi ngày, từ sáng tới tối mịt, kèm theo bán thêm vài chục tờ vé số. Dù lao động quần quật, thu nhập vẫn không đủ để chi trả viện phí. Suốt nhiều năm, ông buộc phải vay mượn khắp nơi, số nợ đã lên tới hơn 120 triệu đồng.

Từ khi bệnh bà Nhi chuyển nặng, chi phí đi lại và điều trị mỗi đợt lên tới hơn 60 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này gia đình đều phải vay mượn. Hiện tại, bệnh tình của bà cần điều trị liên tục, nhưng nợ nần chồng chất khiến gia đình không thể vay thêm được nữa.

Ngày nào ông Lý Chấn Gia cũng chạy xe ôm 15 tiếng nhưng vẫn không lo xuể tiền chạy thận cho vợ

Bà Lê Thanh Đào, Trưởng khu phố 6, chia sẻ: “Gia đình ông Lý Chấn Gia đã khó khăn nhiều năm nay. Vợ bị bệnh nặng, phải chạy thận thường xuyên, nay bệnh trở nặng mà không có tiền điều trị. Địa phương luôn cố gắng hỗ trợ nhưng chỉ được phần nào. Rất mong các nhà hảo tâm có thể chia sẻ, giúp đỡ để gia đình vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này”.

Giữa lằn ranh sinh - tử, bà Nhi đang rất cần sự chung tay, chia sẻ của cộng đồng để có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị, kéo dài sự sống.

Bạn đọc giúp đỡ bà Hia Mẫn Nhi có thể gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank hoặc số tài khoản 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.323 (bà Hia Mẫn Nhi) Bạn đọc cũng có thể quét mã QR code hoặc gửi trực tiếp cho ông Lý Gia Chấn (chồng bà Nhi): Khu phố 6, phường Phú Lâm, TPHCM. Số điện thoại: 0909331179.