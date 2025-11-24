MS 2025.318

Trong phòng bệnh thuộc khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM), bà Trương Thị Thọ (69 tuổi, ngụ ở TPHCM) nằm thều thào, cơ thể phù nề nặng, tứ chi thâm tím, rỉ dịch do nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng kháng Methicillin (MRSA).

Sau gần một năm chăm sóc bà Thọ, đến nay các con của bà đã cạn sạch tiền bạc, không còn khả năng xoay xở khi chi phí điều trị lên tới cả trăm triệu đồng

“Mẹ tôi trước đó có điều trị viêm phổi, nhưng tay chân chưa bao giờ như thế này. Dù từng vài lần nhập viện nhưng lần này là nặng nhất”, chị Nguyễn Ngọc Diễm (SN 1972) nghẹn ngào chia sẻ.

Giữa tháng 10/2025, bà Thọ được đưa vào viện trong tình trạng khó thở, tê hai chân. Bác sĩ Vũ Thị Phương Thảo cho biết, bà bị sốc nhiễm trùng từ đường tiết niệu, viêm phổi nhiễm MRSA và tổn thương thận. Khi nhập viện, cơ hội sống của bà chỉ còn khoảng 10%, phải thở máy và lọc máu liên tục, những phương pháp điều trị tốn kém. Mặc dù có bảo hiểm y tế, nhưng chi phí ngoài danh mục dự kiến vẫn lên đến 100 triệu đồng.

“Hiện sức khỏe bệnh nhân có cải thiện, kiểm soát đường huyết, mỡ máu ổn, sốc nhiễm trùng từ đường tiết niệu cũng hồi phục. Khó khăn lớn nhất lúc này của gia đình là vấn đề kinh tế”, bác sĩ Thảo cho biết.

Chồng bà Thọ hơn 75 tuổi, bị huyết áp cao và đau mắt nên thường xuyên phải đi viện. Ba người con của bà đều khó khăn, không đủ điều kiện lo liệu. Có thời điểm, vợ chồng bà sống ở nhà trọ; đến khi bệnh nặng mới dọn về căn nhà thuê của con gái út.

Hơn một năm nay, chị Diễm vừa chăm sóc cha mẹ già vừa lo gia đình riêng, không thể đi làm ổn định, chỉ nhận làm giúp việc theo giờ gần nhà để xoay xở từng ngày. Trước đây, mỗi lần ba mẹ nhập viện, ba anh chị em còn có thể gồng gánh chung, nhưng đợt bệnh lần này quá nặng, chi phí vượt ngoài khả năng.

“Cách đây một tháng, tôi đóng khoảng 10 triệu đồng viện phí cho mẹ. Đợt này tôi cố gắng đóng thêm 20 triệu đồng, nhưng toàn bộ đều là tiền vay lãi. Mấy anh em tôi đều đã đuối rồi”, chị Diễm nói.

Bác sĩ nói, nếu bà Thọ xuất viện bây giờ thì khả năng tứ chi hoại tử rất cao

Trong lúc bế tắc, chị từng đề nghị bác sĩ cho mẹ về nhà để tự chăm. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại, việc xuất viện có thể khiến bà Thọ rơi vào nguy hiểm. Các bác sĩ động viên gia đình cố gắng, bởi bà đã thoát khỏi cửa tử dù chỉ còn 10% hy vọng sống.

Thương cảm trước hoàn cảnh ngặt nghèo, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã liên hệ Báo VietNamNet, mong kết nối sự hỗ trợ để bà Thọ có thêm cơ hội điều trị.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng khu phố 54, xác nhận: “Gia đình chị Nguyễn Ngọc Diễm thật sự rất khó khăn. Chị Diễm không có công việc ổn định, lại phải nuôi cả cha mẹ già bệnh nặng. Chi phí điều trị cho mẹ chị Diễm quá lớn, gia đình không kham nổi. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ”.

Bạn đọc giúp đỡ cho bà Trương Thị Thọ có thể gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank hoặc số tài khoản 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: MS 2025.318 (bà Trương Thị Thọ) Bạn đọc cũng có thể quét mã QR code hoặc gửi trực tiếp cho chị Nguyễn Ngọc Diễm (con gái bà Thọ): Khu phố 54, phường Bình Trưng, TPHCM. Số điện thoại: 0902409557.