Khoảng 10h10 ngày 31/12, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên tại một tiệm vàng trên đường Hùng Vương, xã Châu Thành, TP Cần Thơ, nên gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Vụ cháy xảy ra trong khu vực đông dân cư khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Nhận tin báo, Công an TP Cần Thơ đã lập tức điều động 5 xe chữa cháy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khói bốc lên từ bên trong tiệm vàng. Ảnh: Chụp màn hình

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định lửa phát ra từ phòng ngủ trên tầng gác, buộc phải dỡ mái tôn để phun nước, tiếp cận khu vực cháy. Sau khoảng 20 phút nỗ lực cứu hỏa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Ông chủ tiệm vàng cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do chiếc máy vi tính cũ (đã sử dụng khoảng 10 năm) bị chập điện, cháy lan sang nệm. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, con trai ông không có mặt trong phòng nên không có thương vong về người.

Người dân trèo lên mái nhà bên cạnh để tạt nước vào đám cháy. Ảnh: Chụp màn hình

Đám cháy được dập tắt. Ảnh: T.X

Vụ cháy gây thiệt hại về tài sản không đáng kể.