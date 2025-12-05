Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa có văn bản gửi UBND phường Bảy Hiền, TPHCM đề nghị cung cấp thông tin, phối hợp để điều tra vụ án “Vô ý làm chết người” liên quan đến vụ cháy tại nhà số 29 đường Xuân Hồng, phường Bảy Hiền (trước đây là phường 12, quận Tân Bình).

Cơ quan CSĐT đề nghị chính quyền phường hỗ trợ xác minh nội dung sau: "UBND phường Bảy Hiền có tiến hành kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH tại số nhà 29 Xuân Hồng không? Có vi phạm không? Ai vi phạm? Hành vi vi phạm? Kết quả giải quyết?".

Công an cũng đề nghị cung cấp hồ sơ vi phạm tại căn nhà này để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Vụ cháy gần 1 năm trước tại căn nhà số 29 đường Xuân Hồng đã làm 2 người tử vong và 14 người bị thương. Ảnh: Tuấn Kiệt

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 6h30 ngày 20/12/2024, tại căn nhà 4 tầng có các phòng cho thuê ở số 29 đường Xuân Hồng một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra khiến 2 người tử vong và 14 người khác bị thương.

Đám cháy thiêu rụi khoảng 15m² trên tổng diện tích 280m² của căn nhà, cùng 8 xe máy và một số vật dụng. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã bảo vệ được khoảng 265m² còn lại và kịp thời ngăn ngọn lửa lan sang các nhà xung quanh.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tuấn Kiệt

Quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra, cơ quan chức năng ghi nhận, căn nhà bị cháy vốn ngăn thành 20 phòng cho thuê. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” để làm rõ, xử lý vai trò của các cá nhân liên quan.