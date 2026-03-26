Phản ánh tới cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn D. cho biết từ ngày 1/1/2026, cấp xã đã áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với khối chính quyền. Tuy nhiên, các chức danh lãnh đạo tại cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy xã hiện chưa có quy định cụ thể về hệ số phụ cấp, gây lúng túng trong quá trình thực hiện. Ông đề nghị cơ quan cóthẩm quyền hướng dẫn.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn quy định tại Nghị định số 07/2026 của Chính phủ (ban hành ngày 10/1/2026), sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định này áp dụng đối với khối chính quyền cấp xã.

Cụ thể, đối với khối Đảng, Bộ Nội vụ cho biết Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 09 ngày 2/3/2026, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 128 của Trung ương (ban hành năm 2004) về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể. Theo đó, chế độ phụ cấp đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy cấp xã sẽ thực hiện theo quy định của Ban Bí thư.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị ông Nguyễn Văn D. liên hệ với hệ thống tổ chức Đảng tại địa phương để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể theo thẩm quyền.