Chị Võ Thị T.K. là đội viên thuộc Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013–2020 (Đề án 500 trí thức trẻ), hiện công tác tại một xã thuộc TP Huế.

Theo Quyết định 1758 của Thủ tướng, đội viên Đề án 500 được ký hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật và hưởng các chế độ, chính sách tương tự cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 92/2009 và Nghị định 29/2013 của Chính phủ.

Chị đã hoàn thành thời gian công tác theo hợp đồng của đề án đến ngày 31/12/2025 và có nguyện vọng tiếp tục làm việc, cống hiến tại địa phương. Tuy nhiên, chị K. cho biết, đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc bố trí, tiếp nhận.

Chị K. băn khoăn liệu trường hợp đội viên Đề án 500 như chị có thuộc đối tượng được xét tuyển hoặc tiếp nhận vào công chức theo Nghị định 170/2025 ngày 30/6/2025 của Chính phủ hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, ngày 30/9/2013, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 1758 phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013–2020.

Sau khi đề án kết thúc vào tháng 12/2020, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết, đồng thời tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết 136 ngày 1/11/2021 nhằm giải quyết chính sách đối với đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm thực hiện xuyên suốt chủ trương thu hút trí thức trẻ về công tác tại vùng khó khăn.

Theo Nghị quyết 136 của Chính phủ, UBND các tỉnh thuộc phạm vi triển khai đề án có trách nhiệm xây dựng phương án và thực hiện tuyển dụng, bố trí đội viên Đề án 500 sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào làm cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Bộ Nội vụ cho biết thêm, ngày 29/8/2025, cơ quan này đã có Công văn số 7318 báo cáo Chính phủ và Thủ tướng về kết quả bố trí, tuyển dụng đội viên Đề án 500, đồng thời đề xuất giải pháp tiếp tục sắp xếp, sử dụng đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị chỉ đạo UBND 15 tỉnh thuộc phạm vi đề án tiếp nhận các đội viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định 170/2025 của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 30/12/2025 theo tinh thần Nghị quyết 136.

Đến ngày 14/10/2025, Bộ Nội vụ tiếp tục ban hành công văn đôn đốc các địa phương chưa hoàn thành việc bố trí, tuyển dụng đội viên đủ điều kiện vào làm công chức theo quy định.

Từ các quy định nêu trên, Bộ Nội vụ khẳng định đội viên Đề án 500 trí thức trẻ thuộc đối tượng được xem xét tiếp nhận vào công chức theo quy định tại Nghị định 170/2025 của Chính phủ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.