Những ngày này, dọc các sườn núi và lối vào bản Son - Bá - Mười, những cây đào rừng đã bung nở sớm, nhuộm hồng không gian núi rừng Cổ Lũng. Giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của vùng sơn cước, sắc đào phai nhẹ nhàng nổi bật trên nền xanh thẫm của rừng già, báo hiệu mùa xuân đang về sớm hơn thường lệ.

Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, 3 bản Son - Bá - Mười quanh năm được bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp. Điều kiện khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp đã khiến nơi đây trở thành “miền đất đào rừng” mỗi độ xuân về.

Theo người dân địa phương, năm nay là năm nhuận, thời tiết thuận lợi với những ngày nắng ấm xen kẽ các đợt rét nhẹ, tạo điều kiện để đào rừng nở sớm, mang xuân về khi đông vẫn còn vương lại.

Một góc bản Son - Bá - Mười. Ảnh: Lê Dương

Đào rừng ở Cổ Lũng không rực rỡ sắc thắm mà mang gam hồng phai dịu dàng, mộc mạc, gắn bó bền bỉ với đời sống của đồng bào vùng cao.

Từ hiên nhà sàn, lối đi nhỏ quanh co đến sân trường, vườn nương, đâu đâu cũng bắt gặp sắc đào phai e ấp trong sương sớm. Hình ảnh những thiếu nữ Thái trong trang phục truyền thống bên cành đào rừng càng làm bức tranh xuân nơi đây thêm sinh động, giàu bản sắc.

Giữa sắc hồng đào, hoa mận rừng cũng nở trắng các sườn đồi. Những chùm hoa nhỏ li ti phủ lên vườn nhà, ven suối và triền núi một màu trắng tinh khôi, nổi bật giữa không gian xanh thẫm của núi rừng.

Trong làn sương bảng lảng, hoa mận mang vẻ đẹp thanh khiết, gợi cảm giác trong trẻo, yên bình của vùng cao khi xuân chạm ngõ.

Không chỉ có đào và mận, những luống hoa cải được người dân gieo trồng dọc lối đi, ven nương rẫy cũng đang vào độ nở rộ. Sắc vàng hoa cải trải dài thành từng thảm nhỏ, góp phần làm rực rỡ thêm không gian núi rừng Cổ Lũng.

Xen giữa những vườn đào truyền thống, một số cành hoa anh đào trồng thử nghiệm tại trung tâm bản và ven đường liên bản cũng đang khoe sắc, tạo điểm nhấn mới mẻ, hài hòa với cảnh quan bản địa.

Ngoài sắc hoa báo xuân sớm, Son - Bá - Mười còn hấp dẫn du khách bởi khung cảnh mây trời bồng bềnh mỗi sớm mai.

Mây trắng tràn qua sườn núi, len lỏi giữa những mái nhà sàn và vườn hoa, tạo nên khung cảnh mờ ảo.

Giữa nhịp sống hiện đại, vùng cao Cổ Lũng vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, bình dị, để mỗi độ xuân về, sắc hoa rừng lại âm thầm nở, đánh thức những cảm xúc trong trẻo nhất của đất trời và lòng người.

Một số hình ảnh sắc xuân sớm ở vùng cao xứ Thanh:

Sắc xuân sớm ở vùng cao Thanh Hóa. Ảnh: Lê Dương

Những nụ đào đã bung nở. Ảnh: Lê Dương

Những cô gái Thái check-in bên vườn hoa cải. Ảnh: Lê Dương

Một thiếu nữ đang chụp ảnh bên vườn đào của gia đình. Ảnh: Lê Dương

Ở bất cứ nơi đâu cũng bắt gặp cảnh con gái Thái chụp ảnh bên hoa đào. Ảnh: Lê Dương

Trong làn sương sớm, hoa mận rừng mang vẻ đẹp thanh khiết, giản dị. Ảnh: Lê Dương