Chiều 25/2, ông Trịnh Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, UBND phường đã chỉ đạo công an phường Hoàn Kiếm phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh phản ánh của một nữ du khách người Mỹ về việc bị xe ôm chở lòng vòng qua nhiều tuyến phố và thu giá cao vào ngày 24/2.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người chở khách là ông Phạm Văn Lịch (SN 1964, trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Làm việc tại trụ sở Công an phường Hoàn Kiếm, ông Lịch thừa nhận đã đón nữ du khách, tự ý đưa đi các điểm ngoài lộ trình ban đầu và thu 1 triệu đồng tiền công.

Ông Lịch xin cam kết không tái phạm, hoàn trả tiền và xin lỗi du khách. Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt ông Phạm Văn Lịch về hành vi trên.

Đại diện Công an phường Hoàn Kiếm trao trả số tiền cho nữ du khách. Ảnh: UBND phường Hoàn Kiếm

Cùng ngày, nữ du khách người Mỹ Clarissa đã được trao trả lại số tiền 1 triệu đồng. Tuy nhiên, chị đã trả 200 nghìn đồng tiền xe ôm cho ông Lịch và chỉ nhận 800 nghìn đồng.

Chị Clarissa cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của cơ quan công an và mong muốn đơn vị chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, tránh trường hợp tương tự xảy ra. Tối 25/2, nữ du khách sẽ bay về nước đúng theo lịch dự kiến.

Trước đó, tài khoản N.T.Đ đăng bài trên mạng xã hội phản ánh việc một người bạn quốc tịch Mỹ của anh bị tài xế xe ôm thu 1 triệu đồng cho quãng đường khoảng 7km, di chuyển từ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa) tới một quán ăn trên phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm.