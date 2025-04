Sáng 23/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị quyết Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc. Ảnh: quochoi

Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) với thời gian áp dụng từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026.

Đề xuất này loại trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng).

Trong đó, mở rộng đối tượng được giảm 2% thuế VAT đối với hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, du lịch, tiêu dùng nhằm hỗ trợ tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng, du lịch nội địa, hàng hoá đặc biệt góp phần quan trọng trong sản xuất kinh doanh như: sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, than ở khâu nhập khẩu và than bán ra ở khâu kinh doanh thương mại, xăng, dầu.

Miễn học phí khoảng 30.000 tỉ đồng

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, ước tính số thuế giảm là 232,04 nghìn tỷ đồng. Trong năm nay, chi ngân sách sẽ tăng do phải chi trả khoảng 170 nghìn tỷ đồng cho số cán bộ thôi việc, nghỉ trước hưu tuổi sau tinh gọn bộ máy; miễn học phí khoảng 30.000 tỉ đồng; áp dụng các chính sách mới như bảo hiểm y tế,…

Theo Phó Thủ tướng, việc giảm thuế VAT thể hiện sự ưu tiên của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch, vươn lên trong bối cảnh áp thuế thương mại phức tạp hiện nay.

“Hiện nay thuế VAT của Việt Nam chưa bằng 50% thuế suất VAT của các nước đang phát triển. Chẳng hạn tại châu Âu, thuế VAT đang là 19-21%. Thuế VAT của chúng ta chỉ có 10%, trong đó 4 năm nay đã được giảm 2% chỉ còn 8%”, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nêu rõ.

Sau thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sẽ trình Quốc hội nghị quyết giảm thuế giá trị gia tăng cho 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026 theo đề nghị của Chính phủ; đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội xem xét, quyết định.