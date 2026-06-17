Phát hiện nhiều điều khoản lạ, khách hàng đòi lại tiền

Theo trình bày của ông S. (ngụ TPHCM), tháng 2/2017, vợ chồng ông tham gia một sự kiện giới thiệu mô hình nghỉ dưỡng do Công ty TNHH Khu du lịch V. tổ chức.

Ngay trong ngày tham dự sự kiện, vợ chồng ông S. đã ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với tổng giá trị hơn 388 triệu đồng, đăng ký tuần nghỉ thứ 16 hằng năm tại căn hộ loại A. Chưa đầy một tháng sau, họ đã thanh toán gần 300,5 triệu đồng để giữ quyền nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được thư điện tử từ Công ty V. vào tháng 4/2017, vợ chồng ông S. mới đọc lại toàn bộ hợp đồng đã ký và cho rằng có nhiều điều khoản lạ, không giống như những gì họ được giới thiệu ban đầu.

Không ít người rơi vào tranh chấp do không tìm hiểu kỹ nội dung hợp đồng trước khi đặt bút ký. Ảnh: Nam Khánh

Ông S. cho rằng Công ty V. đã tổ chức các buổi giới thiệu dưới danh nghĩa hội thảo du lịch, quảng bá dự án gắn với tên tuổi một tỷ phú người Israel cùng mức vốn đầu tư lên tới 300 triệu USD nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.

Theo ông S., mô hình thực tế của dự án khác với hình ảnh quảng cáo, tiến độ xây dựng chậm hơn dự kiến. Đồng thời, việc hỗ trợ khách hàng trao đổi kỳ nghỉ ở nước ngoài có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.

Sau nhiều lần thương lượng bất thành, vợ chồng ông S. quyết định khởi kiện, yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ vô hiệu và buộc Công ty V. hoàn trả số tiền gần 300 triệu đồng đã thanh toán.

Trong khi đó, đại diện Công ty V. khẳng định hợp đồng được ký kết hoàn toàn tự nguyện và đúng quy định pháp luật.

Doanh nghiệp cho rằng vợ chồng ông S. đã được giải thích rõ đây là mô hình mua quyền nghỉ dưỡng chứ không phải mua bất động sản. Các thông tin về nhà đầu tư nước ngoài, quy mô vốn và chương trình trao đổi kỳ nghỉ đều có căn cứ và đã được công bố minh bạch.

Khách hàng không chứng minh được mình bị lừa

Đáng chú ý, trong quá trình giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Nha Trang đề nghị tạm ngừng phiên tòa để làm rõ việc Công ty V. có được phép chuyển nhượng quyền sở hữu kỳ nghỉ khi dự án chưa hoàn thành hay không.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử TAND TP Nha Trang (nay là TAND khu vực 1 - Khánh Hòa) cho rằng đây không phải là giao dịch chuyển nhượng bất động sản mà là hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực du lịch.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, "sở hữu kỳ nghỉ" là một khái niệm mới tại Việt Nam và không đồng nghĩa với quyền sở hữu bất động sản. Quyền sở hữu đối với khu nghỉ dưỡng vẫn thuộc về chủ đầu tư, còn khách hàng chỉ được thực hiện quyền nghỉ dưỡng trong khoảng thời gian nhất định.

Hội đồng xét xử nhận định ngay trong hợp đồng đã ghi nhận khách hàng đồng ý thuê phòng từ doanh nghiệp. Do đó, không có căn cứ cho rằng các bên bị nhầm lẫn với giao dịch mua bán bất động sản. Đồng thời, vợ chồng ông S. cũng không đưa ra được chứng cứ chứng minh mình bị lừa dối hoặc bị nhầm lẫn khi ký hợp đồng.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ việc, tòa sơ thẩm cho rằng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ được xác lập hợp pháp, không thuộc trường hợp vô hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự. Do đó, tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông S. về việc tuyên hợp đồng vô hiệu cũng như yêu cầu hoàn trả số tiền gần 300 triệu đồng.

(Tham khảo Bản án số 54/2018/DS-ST ngày 16/11/2018 của TAND TP Nha Trang, nay là TAND khu vực 1 - Khánh Hòa)



