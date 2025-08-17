Sau sáp nhập bốn đơn vị hành chính (Hanh Cù, Vân Lĩnh, Đồng Xuân và thị trấn Thanh Ba), xã Thanh Ba (Phú Thọ) có quy mô dân số trên 30 nghìn người, gần 39 km² diện tích, 84 chi bộ, đảng bộ trực thuộc và hơn 2.300 đảng viên. Nền tảng tích lũy trước đó rất ấn tượng như 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đồng Xuân đạt chuẩn nâng cao, thị trấn Thanh Ba đạt đô thị văn minh, toàn xã có 5 khu nông thôn mới kiểu mẫu.

Mô hình “đảng viên đỡ đầu hộ dân”

Song đi cùng tiềm năng là thách thức về quản trị không gian rộng, dân cư đông, yêu cầu dịch vụ công và hạ tầng đồng bộ. Chính trong bối cảnh đó, vai trò của chi bộ khu dân cư càng trở nên quyết định. Từ nghị quyết của Đảng, các chi bộ đã cụ thể hóa thành kế hoạch sát thực, mục tiêu rõ ràng, thời gian cụ thể, người chịu trách nhiệm rõ ràng.

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, nhiều công trình cộng đồng đã hoàn thành với hiệu quả rõ rệt.

Chi bộ Khu 4 là một điển hình. Bí thư chi bộ Nguyễn Kim Toàn chia sẻ: “Chúng tôi luôn sinh hoạt định kỳ nghiêm túc, bàn bạc dân chủ, thống nhất cao trước khi triển khai. Việc gì dân đồng thuận thì mới làm, đã làm là làm đến nơi đến chốn”.

Một sáng kiến nổi bật là mô hình “đảng viên đỡ đầu hộ dân”: mỗi đảng viên phụ trách 5–7 hộ, thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, giải quyết vướng mắc ngay tại cơ sở. Song song, tổ đảng và tổ tự quản sử dụng nhóm Zalo để thông tin nhanh, minh bạch, kêu gọi lực lượng kịp thời. Nhờ vậy, công việc được triển khai gọn gàng, hiệu quả, không bỏ sót ý kiến người dân.

Điển hình, nhà văn hóa Khu 4 được mở rộng từ 70 m² lên 120 m², thêm nhà mái tôn 350 m² làm sân bóng chuyền, tạo không gian sinh hoạt thể thao cho mọi lứa tuổi. Tổng kinh phí 395 triệu đồng, trong đó người dân đóng góp 120 triệu đồng, phần còn lại từ xã hội hóa.

Chi bộ cũng phát động phong trào “xã hội hóa thùng rác nhựa”, vận động mỗi 2 hộ dân tự trang bị 1 thùng. Đến nay, toàn khu có 220 thùng rác, đảm bảo thu gom gọn gàng, giảm hẳn rác thải vứt bừa bãi. Các tuyến đường được điểm tô bằng 110 chậu hoa cảnh, kết hợp đường cờ, tạo cảnh quan “sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”.

Đổi mới công tác tuyên truyền

Từ kinh nghiệm thực tiễn, Thanh Ba xác định trụ cột vẫn là chi bộ. Muốn xây dựng nông thôn mới nâng cao và bền vững, trước hết phải đổi mới công tác tuyên truyền: nói ngắn, nói đúng, nói trúng nhu cầu; đa kênh (họp dân, loa truyền thanh, mạng xã hội), đa chủ thể (đảng viên nòng cốt, đoàn thể, người có uy tín), đa thông điệp (lợi ích – chi phí – trách nhiệm). Mục tiêu là làm thay đổi tư duy “trông chờ” thành “đồng kiến tạo”, củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền.

Cùng với đó, năng lực hệ thống là điều kiện đủ. Ban chi ủy và cán bộ cơ sở cần được bồi dưỡng thường xuyên về pháp luật, kỹ năng vận động xã hội, lập – quản trị dự án cộng đồng, chuyển đổi số trong điều hành. Cơ chế thu hút người trẻ về làm việc ở cơ sở phải rõ ràng lộ trình phát triển, đãi ngộ xứng đáng, môi trường làm việc minh bạch. Nội bộ chi bộ phải thực sự đoàn kết, kỷ cương; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, coi hiệu quả phục vụ người dân là thước đo cuối cùng.

Thực tiễn ở Thanh Ba cho thấy, khi chi bộ cơ sở là “hạt nhân đoàn kết”, biết huy động sức dân và kết nối hệ thống chính trị, nông thôn mới không còn là những khẩu hiệu treo cao. Đó là nhà văn hóa sáng đèn, là sân bóng chuyền rộn tiếng cười, là tuyến đường nở hoa và khu dân cư sạch rác. Và xa hơn, đó là chất lượng sống được nâng lên từng ngày.