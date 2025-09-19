Chị Bùi Thị Hà Thu (sinh năm 1992, từng công tác tại Công an huyện Mai Sơn cũ, tỉnh Sơn La) là bệnh nhân ung thư vú nhưng không đầu hàng số phận. Trong thời gian qua, chị có nhiều bài viết về hành trình điều trị và truyền cảm hứng trên mạng xã hội, đặc biệt chị từng được chú ý với câu chuyện "hai lần tự chụp ảnh thờ'.

Nhờ tinh thần sống lạc quan, chị Thu luôn đặt mục tiêu cố gắng 100 lần truyền hóa chất. Tuy nhiên, ngày 18/9, người thân thông tin chị đã qua đời tại nhà sau 6 năm kiên cường chống chọi với ung thư vú.

Bài đăng cuối cùng trên Facebook cá nhân của chị Thu vào ngày 10/9, bày tỏ tình yêu thương với cậu con trai vừa lên lớp 2. Trước đó, ngày 4/9, chị phải xuống Hà Nội truyền hóa chất theo lịch, không thể ở bên con vào dịp khai giảng năm học mới. Sáng 6/9, chị mới về tới nhà song lên cơn co giật phải đi cấp cứu.

Hình ảnh buổi lên xe về Hà Nội truyền hóa chất cuối cùng của chị Thu. Ảnh: FBNV.

Chị Thu từng chia sẻ với PV VietNamNet về thử thách khắc nghiệt khi được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn cuối, di căn đến phổi và não ở tuổi 27. Khi ấy, con trai của chị mới 10 tháng tuổi, còn chưa cai sữa. Sức khỏe suy kiệt và tiên lượng xấu, chị từng nghĩ thời gian còn lại chẳng nhiều.

Người mẹ trẻ đã chuẩn bị sẵn tinh thần như chụp ảnh gia đình, tổ chức sinh nhật sớm cho con, thậm chí chuẩn bị cả ảnh thờ. Nhưng tình yêu dành cho con trai đã trở thành động lực mạnh mẽ, thôi thúc chị chiến đấu để con không phải mồ côi khi còn quá nhỏ.

Trong 6 năm, chị đã trải qua 92 đợt hóa trị, 2 lần điều trị khối u não bằng gammar knife, 20 mũi xạ trị khối u vú, cùng vô số thuốc kháng sinh và hóa chất khô. Hành trình ấy không chỉ là những con số, mà là minh chứng cho ý chí kiên định và sức mạnh của một người mẹ. Đã có lúc chị đau đớn, mệt mỏi, muốn buông xuôi, nhưng mỗi lần nghĩ đến con, khát khao sống lại trỗi dậy.

Khi tế bào ung thư di căn phổi, não và xương, chân liệt khiến chị chỉ có thể nằm một chỗ và thở oxy nhưng nữ chiến sĩ vẫn không từ bỏ.

Chị Thu cảm nhận thời gian có thể không còn nhiều nhưng vẫn không ngừng cố gắng mỗi ngày. Với chị khi đó ký ức về mẹ là món quà quý giá nhất dành cho con trai trong tương lai. Chị hy vọng con sẽ nhớ khuôn mặt, hình dáng, hơi ấm và tình yêu thương vô bờ mẹ dành cho con. Chị mong con lớn lên mạnh mẽ, biết yêu thương, thấu hiểu, sẻ chia, thành đạt, hạnh phúc và sống một đời bình an.

Suốt hành trình chữa ung thư với hàng trăm chuyến xe từ Sơn La xuống Hà Nội, nhiều lần cấp cứu, chị Hà Thu vẫn luôn mong mỏi bộ sưu tập ký ức về mẹ nhiều lên mỗi ngày và sự trưởng thành của con là món quà chị dành cho con, hy vọng sẽ là ánh sáng dẫn đường cho con trong tương lai, dù mẹ không còn ở bên.