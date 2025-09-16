LỜI TÒA SOẠN Mỗi năm, người Việt chi khoảng 2 tỷ USD để ra nước ngoài điều trị ung thư. Nhiều người tìm đến những bệnh viện danh tiếng với các phương pháp tiên tiến, hy vọng giành lại sự sống. Có người đã chiến thắng bệnh tật, nhưng cũng không ít trường hợp rơi vào cảnh tốn tiền mà bệnh tình trầm trọng hơn, phải về nước tiếp tục chữa trị. Báo VietNamNet đăng tải tuyến bài "Những lý do bất ngờ khi ra nước ngoài chữa ung thư", hé lộ những câu chuyện thực tế, giúp người bệnh có lựa chọn tốt nhất trong điều trị. Bài 1: Đưa bố mẹ ra nước ngoài chữa ung thư một cách báo hiếu Bài 2: Hai rủi ro khi chữa ung thư ở nước ngoài

Rủi ro về chi phí, các liệu pháp không chính thống

Chị Hà Oanh - phiên dịch viên tại Nhật Bản, từng đồng hành cùng một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 4 từ Việt Nam sang Tokyo điều trị trong 5 tháng. Bệnh nhân tên M.P.K (quê Đà Nẵng) phát hiện bệnh từ tháng 1/2022 nhưng từ chối hóa trị ở Việt Nam vì lo ngại tác dụng phụ. Qua một công ty môi giới, ông K. được giới thiệu sang một phòng khám ở Tokyo với lời quảng cáo về phương pháp cấy tế bào tự thân, hứa hẹn chữa ung thư không đau đớn với chi phí gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác.

Phòng khám này nằm trong một khách sạn sang trọng ở trung tâm. Tuy nhiên, bác sĩ tại đây thiếu minh bạch, liên tục yêu cầu xét nghiệm, chụp CT, MRI và kê thuốc giảm đau thông thường, không giải quyết triệt để cơn đau do ung thư.

Bệnh nhân phải chi trả hàng trăm triệu đồng cho các đợt lấy máu, nuôi cấy tế bào, tiêm tế bào gốc với chi phí khoảng 650 triệu đồng/lần, vượt xa tư vấn ban đầu.

Ngoài ra, theo chị Oanh, các khoản phí thường không được báo trước, hóa đơn thiếu chi tiết, giá cho bệnh nhân nước ngoài cao gấp nhiều lần so với người Nhật. Người môi giới còn thao túng tâm lý, đưa ra những lời hứa hẹn sai sự thật như "chữa khỏi ung thư trong 6 tháng".

Sau 3 tháng, bệnh nhân không cải thiện sức khỏe, chỉ số ung thư tăng dù tốn vài tỷ đồng. Sau đó, ông K. được khuyên về Việt Nam hoặc sang Mỹ điều trị. Nam bệnh nhân trở về Việt Nam trong nỗi thất vọng lớn, tốn kém hơn 3 tỷ đồng. Bệnh nhân đã qua đời sau khi phát bệnh 9 tháng.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Nguyên Quý, Trưởng khoa Ung thư Nội khoa, Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren, nhiều bệnh nhân Việt Nam sang Nhật Bản điều trị ung thư nhưng chưa tìm hiểu kỹ về hệ thống y tế tại đây. Ở Nhật Bản, một số phòng khám tự do được phép cung cấp các phương pháp không chính thống như liệu pháp miễn dịch tự thân, vắc xin ung thư, tế bào tua gai hay tế bào iNK theo nguyện vọng bệnh nhân.

Quảng cáo về các phương pháp chữa ung thư của một phòng tư vấn môi giới sang Nhật Bản điều trị.

Tuy nhiên, các phương pháp này thiếu bằng chứng khoa học rõ ràng về hiệu quả, không được bảo hiểm y tế chi trả, bệnh nhân phải tự chịu toàn bộ chi phí.

"Bệnh nhân cần tỉnh táo để tránh điều trị tại các phòng khám tự do, nơi thiếu quy trình kiểm soát nghiêm ngặt như các bệnh viện lớn. Chỉ những cơ sở y tế uy tín mới đảm bảo chất lượng chăm sóc tốt nhất", bác sĩ Quý nói.

Thống kê tại Nhật Bản cho thấy số lượng người Việt Nam sang nước này theo visa y tế đã tăng mạnh trong 5 năm qua, đạt 549 người mỗi năm. Tuy nhiên, bác sĩ Quý cho rằng, không phải ai cũng được tiếp cận các bệnh viện chính thống.

Nhiều bệnh viện lớn tại Nhật Bản từ chối điều trị bệnh nhân quốc tế do rào cản ngôn ngữ, văn hóa và các yếu tố xã hội, hoặc đánh giá thấy khó mang lại lợi ích cho bệnh nhân. Điều này khiến nhiều người dễ rơi vào tay các phòng khám tự do thông qua môi giới.

Chuyên môn và chất lượng điều trị trong nước không hề thua kém nước ngoài

Phó giáo sư, bác sĩ Phạm Cẩm Phương - Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, hiện nay, tại Trung tâm có nhiều bệnh nhân được chẩn đoán ung từng điều trị ở nước ngoài như Nhật Bản, Singapore… Sau đó, những người này quay trở về Việt Nam tiếp tục điều trị ở Trung tâm.

Qua quá trình tìm hiểu, ban đầu các bệnh nhân trên đều lo lắng nếu điều trị ở Việt Nam sẽ không có thuốc điều trị đích, điều trị miễn dịch. Tuy nhiên, khi trở về nước, họ bất ngờ vì các bệnh viện Việt Nam đều có các loại thuốc mới họ đang sử dụng, có chương trình hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư với mức giá rẻ hơn rất nhiều.

Chăm sóc bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: P.Thúy.

Bác sĩ Phương khẳng định, về chuyên môn bác sĩ Việt Nam không hề thua kém các đồng nghiệp Thái Lan, Singapore... Điều trị tại nước ngoài người bệnh cần cân nhắc kỹ lưỡng vì chi phí đắt đỏ, thêm bất đồng ngôn ngữ, ăn uống khác khẩu vị.

Tâm lý người bệnh cũng không được tốt vì ít người nhà đi kèm là những khó khăn khi bệnh nhân cần sự động viên, chia sẻ.

Theo bác sĩ Trịnh Thế Cường - chuyên khoa ung thư, Bệnh viện E, không ít người sau khi trải nghiệm điều trị ở nước ngoài đã quay về Việt Nam, nhận ra rằng chất lượng điều trị trong nước không hề thua kém, trong khi chi phí thấp hơn đáng kể.

Lấy ví dụ, một hộp thuốc điều trị đích ung thư phổi (30 viên) tại Việt Nam có giá khoảng 42 triệu đồng, nhưng ở Singapore, giá lên đến 7.182 USD (tương đương 175 triệu đồng). Các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh như chụp MRI hay PET/CT ở nước ngoài cũng đắt gấp đôi so với Việt Nam. Cụ thể, một lần PET/CT tại Việt Nam có chi phí khoảng 20-24 triệu đồng, trong khi ở nước ngoài có thể lên đến 50-55 triệu đồng. Đặc biệt, với bệnh nhân sử dụng bảo hiểm y tế tại Việt Nam, chi phí tự chi trả chỉ còn khoảng 3-4 triệu đồng cho các dịch vụ này.

Sống và làm việc lâu năm tại Nhật Bản, bác sĩ Quý đưa ra lời khuyên, người bệnh cần hiểu rõ tình trạng của mình. Nếu muốn sang nước ngoài chữa bệnh, ví dụ như tại Nhật Bản, nên ưu tiên các bệnh viện lớn, uy tín; tránh dựa vào các đơn vị môi giới không rõ ràng.

Đặc biệt, mỗi người cần xác minh chi phí thực tế và chính sách bảo hiểm trước khi điều trị. Các phương pháp không chính thống thường yêu cầu bệnh nhân chi trả 100%, biến chứng phát sinh không được hỗ trợ. Nếu người bệnh không tính toán và tìm hiểu thật kỹ sẽ dẫn tới rủi ro trong phương pháp điều trị và bẫy chi phí chi trả trong quá trình chữa bệnh.

