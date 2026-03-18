Chị Dương Thị Thoa (SN 1987, ở xóm 5, xã Quang Thiện, tỉnh Ninh Bình) – nhân vật trong bài viết: “Xót xa cảnh 3 con thơ khóc van nài: 'Bố không còn nữa, xin mẹ đừng chết'”.

Số tiền 283.921.468 đồng của bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ chị Dương Thị Thoa đã được trao trực tiếp đến gia đình

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, vợ chồng chị Thoa có 3 người con, đang tuổi ăn học. Đầu năm 2025, hai vợ chồng chị vay mượn một khoản tiền để sửa lại căn nhà dột nát.

Giữa lúc nợ nần túng bấn, chị Thoa bất ngờ mắc viêm tụy cấp, phải nhập viện phẫu thuật. Khi chị còn đang điều trị thì chồng chị, anh Nguyễn Văn Phòng trong một lần đi khám, bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư thực quản.

Căn bệnh tiến triển quá nhanh, tháng 11/2025, anh Phòng qua đời, để lại người vợ trẻ và 3 đứa con thơ dại trong cảnh bơ vơ.

Nỗi đau chưa kịp nguôi thì chị Thoa lại nhận thêm hung tin về chính mình. Cơn đau thượng vị dữ dội tái phát, kết quả siêu âm và bác sĩ chẩn đoán chị mắc viêm tụy mạn tính, nguy cơ tái phát cao. Đáng lo ngại hơn, khối u bám quanh mạch máu, không thể phẫu thuật; việc điều trị chỉ có thể bằng thuốc, theo dõi chặt chẽ và nhập viện dài ngày.

Sau gần một tháng điều trị, chị Thoa phải vay mượn thêm 100 triệu đồng. Chồng vừa mất, con còn nhỏ, một mình chị vừa nằm viện vừa phải xoay xở chi phí chữa bệnh.

Cảm thương hoàn cảnh của chị Thoa, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ chị có thêm động lực chữa bệnh. Số tiền 283.921.468 đồng của bạn đọc gửi về quỹ Báo đã được chuyển đến tận tay gia đình chị.

Xúc động trước tấm lòng của bạn đọc, chị Thoa gửi lời cảm ơn đến Báo VietNamNet: “Tôi đã nhận được số tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ. Hiện bệnh của tôi vẫn tái phát nên phải điều trị thường xuyên. Có số tiền này, tôi yên tâm điều trị bệnh để còn về với các con”.