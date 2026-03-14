Đây là tấm lòng của bạn đọc Báo VietNamNet chia sẻ, ủng hộ lần 2 đối với gia đình anh Phan Văn Long – nhân vật trong bài viết: “Người mẹ trẻ ra đi sau ca mổ sinh con, để lại 3 con thơ mồ côi, khát sữa”.

Trước đó, vào giáp tết Nguyên đán 2026, đại diện Báo VietNamNet đã phối hợp UBND xã Quảng Trạch trao số tiền 256.505.736 đồng do bạn đọc Báo VietNamNet chung tay ủng hộ. Như vậy, tính tới thời điểm này, tổng số tiền 302.774.725 đồng bạn đọc giúp đỡ đã được trao tận tay gia đình anh Phan Văn Long.

Anh Long cho biết, ngoài số tiền 302.774.725 đồng bạn đọc giúp đỡ qua Báo, anh còn nhận được hơn 60 triệu đồng từ các bạn đọc gần xa và nhà hảo tâm gửi trực tiếp vào số tài khoản của anh.

Đây là tấm lòng của bạn đọc không chỉ giúp anh Long vơi bớt gánh nặng nợ nần, mà còn tiếp thêm niềm tin để người cha trẻ vững vàng hơn trên hành trình nuôi ba con thơ khôn lớn.