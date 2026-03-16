Đại diện Báo VietNamNet vừa trao tận tay số tiền 38.823.868 đồng của bạn đọc đến chị Nguyễn Thị Sáu (39 tuổi, ngụ Đồng Nai). Chị Sáu là nhân vật trong bài viết: “Chồng mất vì ung thư, người phụ nữ chật vật nuôi 2 con, chăm mẹ già liệt giường”.

Cuối năm 2025, cuộc sống chị Sáu liên tiếp trải qua nhiều biến cố đau buồn. Tháng 12 chồng chị trút hơi thở cuối cùng sau 2 năm chống chọi ung thư gan. 21 ngày sau khi chồng mất, con trai út của chị đột nhiên đau bụng, đi khám bác sĩ chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa cần nhập viện theo dõi. Con gái lớn từ đó phải nghỉ học ở nhà chăm bà nội bệnh tật liệt giường.

Chồng mất, người phụ nữ ấy mang trên vai khoản nợ chồng chất, gánh nặng chăm sóc hai con nhỏ và mẹ chồng già yếu khiến chị không biết bấu víu vào đâu.

Số tiền 100 triệu vay cất nhà chưa trả hết và 150 triệu cho chồng chữa bệnh tới nay mỗi tháng đều phải trả lãi. Chưa kể tiền thuốc thang hàng tháng cho mẹ chồng, ăn uống sinh hoạt cho 2 con. Chặng đường phía trước quá đỗi gian nan đối với người phụ nữ nghèo cùng 2 đứa con tội nghiệp.

Sau khi hoàn cảnh gia đình chị được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc đã ủng hộ số tiền 38.823.868 đồng, giúp chị bớt đi phần nào gánh nặng. Ngoài ra, chị Sáu cho biết chị cũng nhận được hơn 20 triệu đồng của các nhà hảo tâm gửi về thông qua tài khoản cá nhân.

“Tôi không biết nói gì hơn ngoài sự biết ơn đến quý Báo, đến các cô chú, anh chị đã giúp đỡ mẹ con, bà cháu trong lúc khó khăn này. Sau khi con trai út được xuất viện về, tôi sẽ cố gắng đi làm thêm công việc ngoài giờ để cuộc sống đỡ vất vả hơn và trả hết được số nợ cũ”, chị Sáu chia sẻ.