Cảm thương hoàn cảnh của bé Nguyễn Đức Anh (3 tuổi, ở thôn Can Bi 2, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ) - nhân vật trong bài viết: “Cha đơn thân kiệt quệ cầu cứu cộng đồng giúp con trai 3 tuổi mắc ung thư xương”, bạn đọc Báo VietNamNet đã gửi về Quỹ Báo giúp bé số tiền 234.202.057 đồng.

Được bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ số tiền 234.202.057 đồng, bé Nguyễn Đức Anh có thêm cơ hội ghép tuỷ

Tháng 5/2025, Đức Anh bắt đầu có biểu hiện bất thường: chân trái sưng to vùng đầu gối, đi lại khó khăn, dáng đi tập tễnh.

Đến tháng 6/2025, thấy tình trạng của con ngày càng nghiêm trọng, anh Nguyễn Văn Khương đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện ở chân con có một khối u. Ngay sau đó, Đức Anh được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện K.

Sau hàng loạt xét nghiệm, sinh thiết, các bác sĩ đưa ra chẩn đoán: Đức Anh bị ung thư xương giai đoạn 4, đã di căn tủy xương.

Từ đó đến nay, bé Đức Anh đã trải qua 10 đợt hóa trị. Theo phác đồ điều trị, sau 3 đợt hóa trị nữa, các bác sĩ sẽ đánh giá lại tình trạng để chuẩn bị cho ca ghép tủy xương - hy vọng cuối cùng giúp Đức Anh giành giật sự sống. Tuy nhiên, chi phí cho ca ghép lên tới gần 500 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh nếu xảy ra biến chứng.

Sau khi hoàn cảnh của bé Đức Anh được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Số tiền 234.202.057 đồng của bạn đọc giúp đỡ bé đã được Báo chuyển đến gia đình.

“Hiện Đức Anh đã chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị và đợi hội chẩn của bác sĩ. Số tiền bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ cho con thêm cơ hội sống”, anh Khương xúc động bày tỏ.