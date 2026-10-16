Đối với bảo hiểm sức khỏe tư nhân, quyền lợi và mức bồi thường thực tế sẽ căn cứ theo từng điều khoản hợp đồng. Người tham gia nên liên hệ trực tiếp đơn vị bảo hiểm để xác minh thông tin chính xác.

Câu trả lời là CÓ. Theo Thông tư 39/2018/TT-BYT, bảo hiểm y tế (BHYT) có chi trả chi phí chụp CT. Tuy nhiên, người bệnh sẽ được BHYT chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí chụp CT tùy thuộc vào đối tượng tham gia BHYT, tình trạng đúng tuyến/trái tuyến và mức hưởng cụ thể.

Mức hưởng BHYT khi chụp CT là bao nhiêu?

Mức hưởng BHYT khi chụp CT phụ thuộc vào nhóm đối tượng tham gia BHYT và việc khám chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến:

Tỷ lệ chi trả theo đối tượng khi đúng tuyến

- 100% chi phí khám chữa bệnh: Áp dụng cho các đối tượng như người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ nghèo, người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

- 95% chi phí khám chữa bệnh: Áp dụng cho các đối tượng như người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, thân nhân người có công với cách mạng (trừ đối tượng 100%), người thuộc hộ cận nghèo.

- 80% chi phí khám chữa bệnh: Áp dụng cho các đối tượng khác không thuộc hai nhóm trên, bao gồm đa số người lao động, học sinh, sinh viên, người tham gia BHYT hộ gia đình.

Tỷ lệ chi trả khi trái tuyến

Từ ngày 1/7/2026, quỹ BHYT chính thức chi trả 50% mức hưởng cho người tự đi khám ngoại trú trái tuyến tại một số cơ sở cấp cơ bản và cấp chuyên sâu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Đây là điểm mới áp dụng cho các trường hợp trước đây chưa thuộc danh mục được BHYT thanh toán.

Cụ thể, chính sách này áp dụng đối với người khám ngoại trú tại cơ sở cấp cơ bản trước ngày 1/1/2025 từng là tuyến tỉnh, tuyến Trung ương (hoặc tương đương), cũng như người khám ngoại trú tại cơ sở cấp chuyên sâu từng được xác định là tuyến tỉnh hoặc tương đương.

Yếu tố ảnh hưởng đến giá chụp CT

Bộ phận chụp: Chụp CT sọ não, ngực, bụng, cột sống, xương khớp, mạch máu... mỗi bộ phận có mức giá khác nhau do độ phức tạp và thời gian thực hiện.

Có tiêm thuốc cản quang hay không: Thuốc cản quang giúp hình ảnh rõ nét hơn, đặc biệt trong chẩn đoán các khối u, mạch máu, nhưng sẽ làm tăng chi phí.

Loại máy chụp CT: Máy CT có số lát cắt càng cao (ví dụ: 64 lát, 128 lát, 256 lát) cho hình ảnh càng chi tiết và thời gian chụp nhanh hơn nhưng chi phí cũng cao hơn so với máy có số lát cắt thấp hơn (ví dụ: 16 lát).

Cơ sở y tế: Bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện hay bệnh viện tư nhân, phòng khám chuyên khoa đều có mức giá khác nhau. Các cơ sở y tế có trang thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao thường có chi phí cao hơn.

Dịch vụ đi kèm: Một số nơi có thể tính thêm phí tư vấn, đọc kết quả chuyên sâu hoặc các dịch vụ tiện ích khác.