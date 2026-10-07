Khám dịch vụ theo yêu cầu là gì?

Bên cạnh các dịch vụ khám chữa bệnh thông thường, khám dịch vụ theo yêu cầu đã trở thành một lựa chọn phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay.

Đây là hình thức người bệnh chủ động lựa chọn các dịch vụ y tế vượt trội hơn so với quy định khám chữa bệnh thông thường. Điều này có thể bao gồm việc chọn bác sĩ khám, chọn giờ khám linh hoạt, yêu cầu phòng bệnh riêng, sử dụng các trang thiết bị hiện đại hơn hoặc các gói dịch vụ chăm sóc đặc biệt.

Mục đích chính của việc lựa chọn này là để được hưởng chất lượng dịch vụ tốt hơn, tiện nghi hơn, giảm thời gian chờ đợi và có trải nghiệm khám chữa bệnh thoải mái, riêng tư hơn. Các cơ sở y tế công lập và tư nhân đều có thể cung cấp dịch vụ này, với mức chi phí thường cao hơn đáng kể so với khám thông thường.