Bảo hiểm y tế có chi trả phí xạ trị ung thư không?

Tin vui cho người bệnh là Bảo hiểm y tế (BHYT) có chi trả xạ trị ung thư. Theo Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn hiện hành, xạ trị là một trong những dịch vụ kỹ thuật y tế được BHYT thanh toán. Khi đi khám và điều trị đúng tuyến theo quy định, bệnh nhân xạ trị ung thư sẽ được Quỹ BHYT thanh toán từ 80% đến 100% chi phí, tùy thuộc vào đối tượng tham gia BHYT.

Tuy nhiên, mức độ và điều kiện chi trả sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại thẻ BHYT, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, tình trạng đúng tuyến hay trái tuyến, và danh mục thuốc, vật tư y tế được BHYT quy định.

Để được BHYT chi trả xạ trị ung thư, người bệnh cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản sau:

- Có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng

- Khám chữa bệnh đúng tuyến hoặc có giấy chuyển tuyến hợp lệ

- Dịch vụ xạ trị nằm trong danh mục được BHYT chi trả