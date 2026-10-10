Phẫu thuật ở bệnh viện tư có được thanh toán BHYT không?

Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội quan trọng của Nhà nước, nhằm hỗ trợ người dân chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Theo quy định của Luật BHYT, người tham gia BHYT được quyền khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Thông thường, các bệnh viện công lập là nơi tiếp nhận chính các trường hợp khám chữa bệnh BHYT. Tuy nhiên, hiện nay nhiều bệnh viện tư nhân đã và đang tham gia vào hệ thống này, mang đến thêm lựa chọn cho người bệnh. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc bệnh viện tư nhân đó có đáp ứng đủ điều kiện và đã ký hợp đồng với cơ quan BHYT hay chưa.

Nếu bệnh viện đó có đăng ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT và ca phẫu thuật thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định, người bệnh vẫn được BHYT chi trả theo những quy định thông thường. Phần trăm hỗ trợ cũng theo từng đối tượng được ghi trên thẻ.

Ngoài ra, người bệnh cần phẫu thuật đúng tuyến, có chuyển tuyến hợp lệ hoặc trong tình trạng cấp cứu.