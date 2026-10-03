Bảo hiểm y tế có chi trả chi phí cắt amidan không? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm khi đối mặt với quyết định phẫu thuật amidan. Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế Việt Nam hiện hành, phẫu thuật cắt amidan là một trong những dịch vụ y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Tuy nhiên, việc chi trả này không phải là tuyệt đối mà phụ thuộc vào một số điều kiện và quy định cụ thể. Để được bảo hiểm y tế chi trả, việc cắt amidan phải được bác sĩ chuyên khoa chỉ định là cần thiết về mặt y tế, tức là có bệnh lý rõ ràng và phẫu thuật là phương pháp điều trị hiệu quả. Các trường hợp cắt amidan theo yêu cầu cá nhân mà không có chỉ định y tế sẽ không được BHYT chi trả.

Điều kiện để được hưởng BHYT khi cắt amidan Để được BHYT chi trả khi cắt amidan, người bệnh cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản sau: - Có thẻ BHYT còn hiệu lực sử dụng theo quy định ghi trên thẻ - Khám chữa bệnh đúng tuyến hoặc có giấy chuyển tuyến hợp lệ - Dịch vụ cắt amidan nằm trong danh mục được BHYT chi trả - Người bệnh thực hiện cắt amidan tại các cơ sở y tế, bệnh viện có chấp nhận thanh toán bảo hiểm y tế.