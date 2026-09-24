Nội soi dạ dày có được chi trả bảo hiểm y tế không?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần nhìn vào nguyên tắc hoạt động của quỹ BHYT. Quỹ BHYT được hình thành từ đóng góp của người dân và ngân sách nhà nước, nhằm mục đích chia sẻ rủi ro về chi phí y tế khi người tham gia gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, cần can thiệp y tế tốn kém.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Luật BHYT, khám sức khỏe thuộc các trường hợp không được hưởng BHYT. Vì vậy nếu bạn đi khám sức khỏe để xem bản thân có bệnh dạ dày hay không thì bạn không được quỹ BHYT thanh toán.

Tuy nhiên, trường hợp bạn đến KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu, bác sĩ thăm khám chẩn đoán các bệnh liên quan đến dạ dày và có chỉ định điều trị thì chi phí khám sẽ được BHYT hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ, tùy thuộc vào đối tượng và loại hình dịch vụ.

Ngoài ra, khám trái tuyến trong trường hợp cấp cứu, khám trái tuyến tại bệnh viện tuyến huyện, khám trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương cũng được bảo hiểm y tế hỗ trợ.