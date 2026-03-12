PGS.TS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết chuyển gốc động mạch có sửa chữa là một trong những bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp, không phải cơ sở nào cũng thực hiện được. Dị tật nghiêm trọng của tim này xuất hiện ngay từ khi trẻ mới sinh ra, làm đảo ngược các buồng tim và động mạch.

Mỗi năm, Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật cho khoảng 60 trẻ mắc bệnh lý này. Mỗi ca kéo dài trung bình 10 - 12 giờ.

Theo bác sĩ Trường, chi phí một ca phẫu thuật chuyển gốc động mạch có sửa chữa tại Mỹ có thể lên tới 500.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng) tại các bệnh viện có danh tiếng. Trong khi đó, tại Việt Nam tổng chi phí khoảng 5.000 USD (tương đương 130 triệu đồng), có thể tăng nhẹ nếu bệnh nhân cần hồi sức dài ngày.

Chăm sóc bệnh nhi điều trị tích cực tim mạch tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC

"Chi phí phẫu thuật bệnh lý tim bẩm sinh ở Việt Nam thuộc nhóm 'vô cùng rẻ', gần như thấp nhất so với mặt bằng chung trên thế giới", bác sĩ Trường cho biết bên lề hội nghị Cập nhật kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị tim bẩm sinh phức tạp diễn ra ngày 12–13/3. Ấn Độ có chi phí thấp hơn nhờ tự chủ sản xuất phần lớn thuốc men và trang thiết bị, trong khi Việt Nam vẫn phải nhập khẩu.

GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết mỗi năm Trung tâm Tim mạch của bệnh viện thực hiện hơn 2.000 ca can thiệp và phẫu thuật tim mạch, trong đó khoảng 1.000 ca phẫu thuật tim mở với tỷ lệ thành công gần như tối đa.

GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: BVCC

Nhiều bệnh nhi được phẫu thuật khi chỉ mới vài ngày tuổi, nhẹ cân, mắc các bệnh tim bẩm sinh phức tạp kèm biến chứng suy hô hấp, suy đa tạng. Hiện Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Nhi Trung ương là đơn vị có số lượng trẻ sơ sinh được phẫu thuật tim bẩm sinh lớn nhất Đông Nam Á (mỗi năm khoảng 300 ca). Tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật tim sơ sinh năm 2025 chỉ ở mức 6,5%.

Trung tâm Tim mạch của bệnh viện cũng vừa trở thành đơn vị thứ 6 được nhận danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff (Mỹ) trao tặng.

Theo thống kê, bệnh tim bẩm sinh xuất hiện ở khoảng 0,8–1% trẻ sinh sống. Một số dạng bệnh nguy kịch có thể gây tử vong ngay trong giai đoạn sơ sinh nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.