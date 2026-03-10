Không chỉ khỏe mạnh hơn, Chi còn nỗ lực vươn lên trong học tập. Mới đây, em xuất sắc giành giải Nhì môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trái tim được trao năm ấy không chỉ mang lại sự sống, mà còn thắp sáng tương lai cho cô bé giàu nghị lực.

Từ nhỏ, Chi mắc bệnh giãn cơ tim. Gia đình em vốn rất khó khăn, bố làm công nhân, mẹ làm tạp vụ. Nỗi đau càng lớn hơn khi anh trai của Chi cũng mắc căn bệnh này và đã qua đời. Gánh nặng mưu sinh cùng nỗi lo bệnh tật khiến gia đình nhiều lúc tưởng như không thể gượng dậy.

Chi được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe sau 7 năm mang trong mình trái tim người khác. Ảnh: BVCC

Các bác sĩ cho biết, cách duy nhất để kéo dài sự sống cho Chi là ghép tim. Khi nghe tin con gái có cơ hội được “thay tim”, bố mẹ em vừa mừng vừa lo. Mừng vì cánh cửa hy vọng đã mở ra nhưng nỗi lo cũng chồng chất: Tiền đâu để thực hiện ca ghép. Gia đình chạy vạy khắp nơi, gom góp được một phần chi phí nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Nhưng một nỗi trăn trở khác lại day dứt: Tim đâu để ghép?

Rồi phép màu đã đến. Một người đàn ông không may gặp tai nạn giao thông rơi vào tình trạng chết não, và trong khoảnh khắc đau đớn nhất, gia đình anh đã quyết định hiến tặng toàn bộ tạng để cứu người.

Các chỉ số của bé Chi khi ấy mới 10 tuổi phù hợp với trái tim hiến tặng. Ngày 1/10/2019, ca ghép tim được tiến hành tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) và đã thành công.

Trái tim ấy tiếp tục đập trở lại, trong lồng ngực của cô bé Chi, mang theo sự sống, hy vọng và một tương lai mới.

Giờ đây, sau 7 năm, trái tim nhân ái năm nào vẫn bền bỉ đập, nâng bước Chi lớn lên, học tập và viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở.