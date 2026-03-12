Khi nhắc đến kali, nhiều người thường nghĩ ngay đến chuối. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, một quả chuối trung bình cung cấp khoảng 422mg kali. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm quen thuộc còn chứa lượng kali cao hơn.

Kali đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Khoáng chất này hỗ trợ thận loại bỏ lượng natri dư thừa qua nước tiểu. Khi natri giảm, cơ thể giữ ít nước hơn, từ đó làm giảm áp lực lên thành động mạch và giữ cho huyết áp ổn định hơn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị mọi người tăng lượng kali từ thực phẩm để hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim cũng như đột quỵ. Theo Viện Y khoa Quốc gia Mỹ, người trưởng thành nên tiêu thụ khoảng 2,6-3,4g kali mỗi ngày, tùy theo độ tuổi và giới tính nhưng nhiều người vẫn chưa đạt được mức này.

Hạt hướng dương chứa nhiều loại chất dinh dưỡng bao gồm kali. Ảnh: Ban Mai

Dưới đây là 5 loại thực phẩm cung cấp nhiều kali hơn chuối:

Bơ

Một quả bơ chứa khoảng 700mg kali, cao hơn đáng kể so với chuối. Bơ cũng cung cấp chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim mạch. Loại chất béo này giảm cholesterol LDL khi được sử dụng thay cho chất béo bão hòa. Kali trong bơ cũng góp phần cân bằng lượng natri dư thừa trong chế độ ăn.

Bí đỏ

240g bí đỏ nấu chín có thể cung cấp hơn 500mg kali. Loại thực phẩm này ít calo, tạo cảm giác no và dễ chế biến. Bí đỏ còn chứa beta-carotene, một chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe mạch máu. Khi mạch máu duy trì được độ đàn hồi, huyết áp cũng ổn định hơn.

Khoai tây

Một củ khoai tây luộc cỡ trung bình còn vỏ cung cấp khoảng 900mg kali, nhiều gấp đôi so với chuối. Khoai tây có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp nếu được luộc hoặc nướng với ít muối. Việc giữ nguyên vỏ cũng giúp bảo toàn cả kali và chất xơ.

Đậu lăng

200g đậu lăng nấu chín chứa khoảng 730mg kali. Ngoài ra, đậu lăng còn cung cấp protein thực vật và chất xơ hòa tan. Chất xơ giúp giảm cholesterol LDL, từ đó góp phần giảm nguy cơ bệnh tim về lâu dài.

Hạt hướng dương

Một nắm nhỏ hạt hướng dương có thể cung cấp lượng kali đáng kể so với nhiều loại trái cây. Loại hạt này cũng giàu magiê và chất béo lành mạnh. Magiê phối hợp với kali làm giãn mạch máu và hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định. Tuy nhiên, vì hạt hướng dương chứa nhiều calo, bạn chỉ nên ăn với lượng vừa phải.

Những thực phẩm giàu kali này không chỉ bổ sung khoáng chất quan trọng mà còn cung cấp chất xơ, chất chống oxy hóa và chất béo tốt, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp hiệu quả.