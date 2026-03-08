Theo Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam, trong y học cổ truyền, dâu tằm được gọi là tang thầm (tên khoa học Morus alba). Đây là dược liệu và thực phẩm bổ dưỡng được sử dụng từ lâu trong dân gian.

Theo Đông y, dâu tằm có vị ngọt, hơi chua, tính hàn. Loại quả này thường được dùng để bổ huyết, bổ can thận; hỗ trợ giảm tình trạng hoa mắt, chóng mặt do huyết hư; đồng thời giúp dưỡng âm, sinh tân dịch, giảm khô miệng và hỗ trợ cải thiện táo bón nhẹ do cơ thể thiếu dịch.

Nhờ những đặc tính đó, dâu tằm thường được xem là thực phẩm phù hợp với người thiếu máu nhẹ, cơ thể suy nhược hoặc thường xuyên bị nóng trong.

Vì sao quả dâu tằm lại tốt cho máu và tim mạch?

Tiến sĩ Phương cho biết thêm, các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cho thấy quả dâu tằm chứa nhiều anthocyanin, hợp chất tạo nên màu tím đậm đặc trưng của quả chín. Ngoài ra, loại quả này còn giàu vitamin C, polyphenol, flavonoid và chất xơ.

“Những hợp chất này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào, hỗ trợ hệ tim mạch và tuần hoàn máu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy chúng có thể góp phần ổn định đường huyết ở mức độ nhất định, đồng thời hỗ trợ sức khỏe não bộ và thị lực”, Tiến sĩ Phương nói.

Quả dâu tằm được người dân dùng ngâm nước uống. Ảnh: N. Huyền

Ông Phương cho biết, màu tím gần như đen của quả dâu chín phản ánh hàm lượng anthocyanin cao - nhóm sắc tố thực vật thuộc họ flavonoid có nhiều tác dụng sinh học quan trọng.

Thứ nhất, anthocyanin có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do - tác nhân gây tổn thương tế bào và thúc đẩy quá trình lão hóa mạch máu. Nhờ đó, việc bổ sung các loại quả giàu anthocyanin như dâu tằm có thể góp phần bảo vệ thành mạch và giảm stress oxy hóa trong cơ thể.

Thứ hai, một số nghiên cứu cho thấy hợp chất này có thể cải thiện chức năng nội mô mạch máu, giúp mạch máu giãn nở tốt hơn và hỗ trợ tuần hoàn máu. Điều này có lợi cho việc duy trì huyết áp ổn định và sức khỏe tim mạch lâu dài.

Thứ ba, anthocyanin còn liên quan đến việc giảm quá trình oxy hóa LDL-cholesterol, loại cholesterol dễ hình thành mảng xơ vữa động mạch. Khi LDL bị oxy hóa ít hơn, nguy cơ tích tụ mảng bám trong thành mạch cũng giảm.

Bên cạnh đó, quả dâu tằm còn chứa vitamin C, sắt, polyphenol và chất xơ, hỗ trợ quá trình tạo máu, tăng sức đề kháng và cải thiện chuyển hóa.

“Chính vì vậy, trong cả y học cổ truyền lẫn dinh dưỡng hiện đại, dâu tằm thường được xem là loại quả vừa bổ huyết vừa tốt cho tim mạch, đặc biệt khi dùng vào mùa quả chín hoặc dưới dạng siro, dâu phơi khô hay rượu dâu dùng với lượng nhỏ”, TS Phương cho biết.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý người dân không nên ăn quá nhiều loại quả này. Dâu tằm chín chứa nhiều acid hữu cơ nên nếu dùng quá mức có thể gây đau bụng hoặc tiêu chảy nhẹ cho người sử dụng. Người có đường huyết cao cần cẩn trọng khi sử dụng siro dâu hoặc dâu ngâm đường.