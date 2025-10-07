Trong thế giới xe cũ, mốc 150.000km luôn được xem là ranh giới giữa “xe còn bền” và “xe bắt đầu hỏng”. Với Hyundai, thương hiệu xe Hàn Quốc vốn nổi tiếng vì giá tốt và nhiều công nghệ lại chưa bao giờ được đánh giá cao về độ bền dài hạn. Vì thế, câu hỏi về độ bền của xe Hyundai sau 150.000km vẫn luôn khiến người mua xe cũ dè dặt.

Động cơ Theta II - Vấn đề từng khiến Hyundai lao đao

Một trong những “vết đen” lớn nhất trong lịch sử của Hyundai chính là động cơ xăng phun trực tiếp Theta II 2.0L và 2.4L, từng lắp trên Sonata, Santa Fe và Tucson giai đoạn 2011–2019. Hàng triệu xe sử dụng động cơ này đã bị triệu hồi trên toàn cầu vì lỗi sản xuất nghiêm trọng.

Sự cố lỗi động cơ phun xăng trực tiếp Theta II đã khiến Hyundai phải triệu hồi hàng triệu xe trên toàn cầu. Ảnh: Hyundai

Các mạt kim loại còn sót trong lốc máy không được làm sạch triệt để, khiến hệ thống bôi trơn bị tắc và động cơ thiếu dầu. Lâu ngày, bạc lót tay biên bị mài mòn, gây tiếng gõ đặc trưng, có thể dẫn đến bó máy hoặc thậm chí là cháy động cơ nếu không được xử lý kịp thời. Hiện tượng này thường xảy ra trong khoảng 150.000-200.000km.

Ban đầu, Hyundai bị chỉ trích vì phản ứng chậm, dẫn đến hàng loạt vụ kiện tập thể và án phạt từ Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA). Tuy nhiên, hãng đã nhanh chóng sửa sai bằng bản cập nhật phần mềm KSDS giúp nhận diện sớm tiếng gõ bất thường, tự động chuyển xe sang chế độ an toàn (limp mode) để ngăn hư hại nặng

Đồng thời, Hyundai mở rộng bảo hành động cơ và thay máy miễn phí cho xe xác định có lỗi. Nhờ vậy, nhiều xe cũ sau khi khắc phục lỗi vẫn vận hành ổn định. Nhiều chủ xe chia sẻ rằng sau 150.000km, động cơ vẫn hoạt động trơn tru nếu được bảo dưỡng đều đặn và thay dầu đúng định kỳ.

Động cơ Nu 2.0 MPI - "Căn bệnh" hao dầu khó phát hiện

Khi cơn bão Theta II tạm lắng, một vấn đề khác lại nổi lên với động cơ Nu 2.0L MPI, trang bị trên các mẫu Elantra, Kona, Veloster đời 2019–2021. Lần này, "thủ phạm" là xéc-măng dầu không được xử lý nhiệt đúng quy trình, khiến khả năng gạt dầu bị giảm.

Lỗi xéc-măng trên động cơ Nu 2.0 MPI có trên Hyundai Kona, Elantra và Veloster khiến nhiều chủ xe phải tốn kém chi phí sữa chữa nếu phát hiện muộn. Ảnh: CarsGuide

Kết quả là dầu lọt vào buồng đốt, bị đốt cháy cùng nhiên liệu, gây hao dầu âm thầm mà không rò rỉ ra ngoài. Nhiều chủ xe chỉ phát hiện khi đèn cảnh báo áp suất dầu bật sáng, lúc này động cơ đã bị xước xi-lanh hoặc hư hỏng nặng bên trong.

Hyundai đã phải triệu hồi xe để kiểm tra và thay thế động cơ cho những trường hợp nghiêm trọng. Một số xe còn được cập nhật hệ thống PNSS nhằm phát hiện tiếng ồn bất thường của pít-tông. Tuy nhiên, khác với chiến dịch Theta II, lần này hãng không mở rộng bảo hành toàn diện, khiến nhiều người phát hiện lỗi muộn phải tự chi trả chi phí sửa chữa, đôi khi lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hộp số ly hợp kép (DCT) - Điểm yếu của Hyundai

Không chỉ động cơ, hộp số ly hợp kép DCT của Hyundai cũng khiến nhiều người e dè khi xe đã chạy quá 150.000km. Cụ thể, hộp số DCT 7 cấp ly hợp khô, dùng trên Hyundai Tucson 1.6T và Sonata, vốn sang số nhanh và tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng sau thời gian dài, bộ ly hợp mòn và phần mềm điều khiển chưa tối ưu khiến xe giật, trễ số và ì máy, nhất là khi đi chậm.

Gần đây, hộp số DCT 8 cấp ly hợp ướt, được trang bị trên phiên bản cao cấp của Hyundai Santa Fe, Sonata N Line và các phiên bản hiệu suất cao khác, lại gặp lỗi bơm dầu trục trặc, gây mất áp suất dầu đột ngột, khiến xe mất lực kéo giữa đường – tình huống cực kỳ nguy hiểm khi đang chạy cao tốc.

Sang năm 2026, toàn bộ hộp số 8 cấp DCT của Hyundai Santa Fe sẽ được thay thế bằng hộp số biến mô thủy lực truyền thống. Ảnh: HTC

Trước loạt phản hồi tiêu cực, hãng đã loại bỏ hộp số DCT trên Hyundai Santa Fe 2026, quay về sử dụng hộp số tự động biến mô thủy lực, loại được đánh giá bền bỉ và ổn định hơn. Tại Việt Nam, phiên bản Santa Fe Calligraphy Turbo vẫn dùng hộp số 8DCT, song giới chuyên môn dự đoán các bản cập nhật sau sẽ sớm chuyển sang loại hộp số truyền thống giống thị trường toàn cầu.

Dù vướng không ít tai tiếng, việc cho rằng xe Hyundai “xuống máy” sau 150.000 km là nhận định phiến diện. Thực tế, nhiều mẫu Hyundai sử dụng hộp số tự động 6 cấp biến mô truyền thống vẫn chạy bền bỉ 400.000–500.000 km mà không gặp sự cố lớn.

Sự khác biệt giữa một chiếc xe có độ tin cậy cao và một chiếc xe hỏng hóc thường nằm ở 3 yếu tố then chốt: hệ thống truyền động được trang bị, lịch sử triệu hồi đã được hoàn thành hay chưa, và quan trọng nhất là chế độ bảo dưỡng trong suốt quãng đời vận hành.

Với người mua xe cũ, lời khuyên là kiểm tra lịch sử bảo dưỡng tại đại lý chính hãng, ưu tiên xe dùng hộp số tự động biến mô, và không bỏ qua các cảnh báo dầu động cơ. Một chiếc Hyundai được chăm sóc đúng cách vẫn có thể là người bạn đồng hành tin cậy, ngay cả khi đồng hồ công-tơ-mét đã vượt xa con số 150.000km.

