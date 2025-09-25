Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM vừa trình UBND TP xem xét và trình HĐND TP thông qua danh mục 74 khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Nghị quyết 171 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/4/2025, trong đó hướng dẫn việc thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất hiện có.

Nghị quyết cho phép UBND cấp tỉnh trình HĐND thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm, đồng thời với việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo khoản 5 Điều 72 Luật Đất đai.

Trong 74 khu đất dự kiến thí điểm nhà ở thương mại, khu vực TPHCM (cũ) chỉ có 15 khu đất. Ảnh: Anh Phương

Theo Sở NN-MT TP, 74 khu đất dự kiến thí điểm dự án nhà ở thương mại được trình đáp ứng 6 tiêu chí. Trong đó, tổng diện tích đất ở trong các dự án, bao gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích sử dụng, không vượt quá 30% diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch.

74 khu đất có tổng diện tích 1.079,62 ha. Trong đó, địa bàn TPHCM (cũ) có 15 khu đất với diện tích 70,06 ha; địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có 59 khu đất với diện tích 1.009,56 ha.

Về cơ cấu sử dụng đất: đất ở chiếm khoảng 531,27 ha; đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng là 42,3 ha. Không chuyển mục đích sử dụng đối với đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất.

Đối với các khu đất còn lại mà doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, Sở NN-MT TP cho biết sẽ xem xét, đánh giá và trình UBND TP trong đợt hai, dự kiến vào tháng 10 tới.

Chi tiết 74 khu đất dự kiến thí điểm dự án nhà ở thương mại tại TPHCM: