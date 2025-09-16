Túi khí vốn được thiết kế như tuyến phòng thủ cuối cùng trong một vụ va chạm nhưng lại biến thành mối nguy hiểm bất ngờ trên xe.

Mới đây, theo lời kể của một chủ xe Mazda CX-60 ở Đức, túi khí rèm bên hông của chiếc SUV đã tự động bung ra khi xe đang chạy trên đường xa lộ với tốc độ 140 km/h. Trong số những bất ngờ có thể xảy ra sau vô lăng, đây chắc chắn là một trong những tình huống đáng sợ nhất.

Sự việc được chính chủ nhân chiếc CX-60 chia sẻ trên mạng xã hội. Cụ thể, người này cho biết, khi đang lái xe gần thành phố Bielefeld (Đức), túi khí rèm bên phải bất ngờ bung ra mặc dù chiếc xe không hề va chạm và không đi qua ổ gà lớn nào có thể khiến cảm biến bị nhầm.

Sau sự cố trên, tài xế vẫn có thể điều khiển xe đến lối ra gần nhất trước khi chiếc Mazda dừng hẳn. Nhiều khả năng vì hệ thống an toàn cho rằng xe đã gặp tai nạn nên tự ngắt nguồn điện và cung cấp nhiên liệu. May mắn, túi khí phía trước và túi khí rèm phía người lái không bung ra. Nếu tình huống đó xảy ra, rất có thể chủ xe đã mất lái.

Người lái bị bỏng nhẹ do túi khí gây ra khi bung. Ngay sau đó, Mazda đã nhanh chóng phản hồi tín hiệu khẩn cấp từ xe và điều động xe cứu hộ tới hiện trường. Chiếc CX-60 này mới sử dụng 3 năm, đã chạy khoảng 50.000 km. Hiện tại, trung tâm dịch vụ của hãng xe Nhật vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức nên rất khó để xác định nguyên nhân cụ thể.

Đáng nói, đây dường như không phải lần đầu các chủ xe Mazda gặp tình huống túi khí tự bung. Năm ngoái, một chủ xe CX-50 cũng chia sẻ trên mạng xã hội về túi khí rèm bên của SUV này tự bung khi đang chạy trên đường cao tốc, mặc dù một số bình luận cho rằng xe có thể đã va chạm hoặc leo lên lề ở tốc độ cao.

Cuộc điều tra của hãng xe Nhật về sự cố với chiếc CX-60 lần này có thể sẽ làm rõ liệu đây chỉ là sự cố do hệ thống cảm biến hay là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn đối với các chủ xe Mazda. Dù nguyên nhân do đâu, túi khí vốn sinh ra để cứu người, không phải để người lái bị hoảng sợ trên đường.

Theo Carscoops

