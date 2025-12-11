Tại buổi gặp mặt báo chí sáng 10/12, PGS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, bệnh viện đặt mục tiêu vận hành cơ sở 2 tại Ninh Bình chậm nhất vào quý I/2026.

Theo đó, ngay sau khi nhà thầu bàn giao hạng mục xây dựng vào ngày 19/12 tới, đơn vị sẽ lắp đặt máy móc, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, xử lý xả thải và phân cấp nhân sự.

Lãnh đạo bệnh viện xác định việc xây dựng cơ sở 2 không đơn thuần là mở rộng diện tích mà nhằm hoàn thiện 4 trụ cột là hạ tầng, trang thiết bị, con người và cơ chế vận hành.

Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức ở Ninh Bình. Ảnh: Trọng Tùng

Bệnh viện đề xuất khởi động 30% công suất, tương đương 300 giường bệnh. Khi hệ thống hoạt động ổn định, đơn vị sẽ mở rộng quy mô theo nhu cầu thực tế.

Ông Hùng nhận định nếu thực hiện đúng kế hoạch, cơ sở 2 sẽ trở thành lời giải căn cơ cho bài toán quá tải, đồng thời phân bổ lại dòng bệnh nhân và nâng cao chất lượng điều trị.

Việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động giúp người dân khu vực Ninh Bình và các tỉnh lân cận tiếp cận kỹ thuật ngoại khoa phức tạp ngay tại địa phương, rút ngắn thời gian di chuyển và giảm tải trực tiếp cho cơ sở Hà Nội.

Về nhân sự, Bệnh viện Việt Đức đã tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cho cơ sở mới từ vài năm trước. Các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên liên tục luân chuyển, thực hành để chuẩn hóa quy trình làm việc. Lãnh đạo bệnh viện khẳng định sự đồng nhất về chuyên môn giữa hai nơi, đảm bảo hoạt động tại Hà Nội không bị ảnh hưởng khi chia sẻ nhân lực về Ninh Bình.