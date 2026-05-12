Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

So với phương án được thông qua cuối năm 2025, dự án đã có nhiều thay đổi đáng chú ý về quy mô, phạm vi và tổng mức đầu tư.

Theo phương án mới, dự án đi qua 16 xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Như vậy, số địa phương nằm trong phạm vi dự án đã giảm từ 19 xuống còn 16 xã, phường. Ba phường Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Vĩnh Hưng được đưa ra khỏi phạm vi dự án.

Theo tờ trình, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 736.963 tỷ đồng, giảm hơn 100.000 tỷ đồng so với mức 855.000 tỷ đồng từng được công bố hồi cuối năm ngoái. Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 11.418ha.

Dự án gồm các cấu phần chính như trục đại lộ cảnh quan, công viên cảnh quan - vui chơi giải trí, các khu đất phát triển đô thị, đất mặt nước, đất hạ tầng kỹ thuật và các loại đất khác. Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2038.

Theo báo cáo cập nhật tiến độ triển khai dự án, UBND TP Hà Nội cho biết, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/500 và phương án, vị trí tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chưa được phê duyệt.

Phối ảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: CĐT

Lý do được thành phố đưa ra là việc thực hiện các nội dung trên cần đánh giá kỹ hiện trạng, tác động môi trường và đảm bảo các điều kiện, quy định về quản lý sử dụng đê điều, phòng chống lụt bão. Đồng thời cần tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư cũng như vận động để tạo sự đồng thuận.

Liên quan đến liên danh nhà đầu tư, UBND TP Hà Nội cho biết, ngày 17/12/2025, thành phố đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Liên danh ban đầu gồm: CTCP Địa ốc Đại Quang Minh (đại diện liên danh), Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ, MIK Group, CTCP Tập đoàn Trường Hải, CTCP Tập đoàn T&T và CTCP Tập đoàn Hòa Phát.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ngày 23/12/2025, MIK Group đã có văn bản xin rút khỏi liên danh và không tiếp tục tham gia dự án.

Đến nay, liên danh đã trình lại đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Trong đó liên danh gồm CTCP Địa ốc Đại Quang Minh (đại diện liên danh), Tập đoàn Trường Hải và Tập đoàn Hòa Phát.

Để phục vụ triển khai đại dự án, hồi tháng 2, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng toàn bộ các dự án chồng lấn với Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Sau đó, ngày 22/3/2026, thành phố phê duyệt chủ trương thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập phục vụ xây dựng Công viên công cộng phường Phú Thượng - một dự án thành phần thuộc đại dự án này. Tiến độ hoàn thành được đặt mục tiêu trong quý II/2026.

Tiếp đó, ngày 31/3, UBND phường Phú Thượng đã phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ triển khai công viên công cộng trên địa bàn.

Hiện địa phương đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Trong thời gian tới, UBND TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với liên danh nhà đầu tư lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 và phương án, vị trí tuyến đường bộ hai bên sông Hồng tỷ lệ 1/500 làm cơ sở để nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định chủ trương đầu tư dự án tổng thể - Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.