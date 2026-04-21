Chiều 21/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tình hình thời tiết cả nước trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 25-27/4/2026 (tức ngày 9-11/3 âm lịch), đồng thời đưa ra nhận định xu thế thời tiết trong kỳ nghỉ 30/4-1/5 (từ 30/4-3/5/2026).

Cụ thể, trong ba ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, có nơi xảy ra giông. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng ngày 25/4 xuất hiện mưa rào và giông rải rác.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, trời có mây; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Riêng Tây Nguyên, chiều tối và tối 25/4 có mưa rào và giông rải rác. Ban ngày trời nắng, Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đối với khu vực Việt Trì (Phú Thọ) - nơi diễn ra lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - trong các ngày 25-27/4/2026, xác suất mưa khoảng 60-65%; nhiệt độ có xu hướng tăng dần, ngày 25/4 dao động 23-28 độ, các ngày 26-27/4 từ 24-30 độ.

Xu thế thời tiết trong dịp nghỉ lễ từ 30/4-3/5

Khu vực Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng núi có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ban ngày nắng nóng.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo, trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.