Chiều 13/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết vừa có thông báo phân luồng giao thông để phục vụ Đại hội 14 của Đảng (diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026), tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Công an Hà Nội thông báo tạm cấm toàn bộ xe tải, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên tại một số tuyến đường. Ảnh: Đình Hiếu

Thời gian phân luồng: từ 5h30 - 11h30 ngày 14/1; từ 6h - 8h30; từ 10h30 - 12h; từ 13h - 14h và từ 16h đến 19h các ngày từ 19-25/1.

Tạm cấm toàn bộ xe tải, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ các xe phục vụ đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố), hoạt động trên các tuyến đường: Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Trần Duy Hưng), Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia đoạn từ Phạm Hùng đến đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo), Trần Hữu Dực, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến (từ Lê Văn Lương đến Phạm Hùng), Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai (từ Nguyễn Chí Thanh đến Phan Kế Bính), Đào Tấn, Kim Mã, Vạn Phúc, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Độc Lập, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn (từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Du), Hàng Lọng, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo (từ Quang Trung đến Quán Sứ), Quán Sứ, Tràng Thi.

Hạn chế xe tải, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên tại các tuyến đường: Hoàng Hoa Thám, Thanh Niên, Thụy Khuê, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Hai Bà Trưng, Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Mễ Trì, Đại lộ Thăng Long.

Riêng tuyến vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với quốc lộ 5A) từ 6-21h các ngày từ 19-25/1, tạm cấm đối với các loại ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10 tấn trở lên lưu thông.