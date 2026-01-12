Ngày 12/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông tạm thời.

Theo đó, tại khu vực nội thành Hà Nội, các phương tiện tham gia giao thông thực hiện theo thông báo phân luồng tạm thời của Công an TP Hà Nội.

Đối với khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội, lực lượng chức năng sẽ tạm cấm, hạn chế phương tiện trong các khung giờ từ 6h–8h, 10h30–11h30, 13h–14h và 16h–18h, áp dụng trong các ngày từ 19/1 đến 25/1.

Các phương tiện bị tạm cấm gồm ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10 tấn trở lên và ô tô chở khách từ 45 chỗ trở lên, trừ các xe phục vụ Đại hội; xe có phù hiệu bảo vệ; xe của lực lượng làm nhiệm vụ; xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định; xe vệ sinh môi trường và xe làm nhiệm vụ khắc phục, xử lý sự cố.

Cục CSGT thông báo các tuyến đường cấm, hạn chế phương tiện phục vụ Đại hội Đảng XIV. Ảnh: Đình Hiếu

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện gồm:

Đoạn từ nút giao Thường Tín (cao tốc Hà Nội – Ninh Bình); nút giao Yên Mỹ (cao tốc Hà Nội – Hải Phòng); nút giao với quốc lộ 18 (cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên); nút giao Bình Xuyên – IC3 (cao tốc Hà Nội – Lào Cai), hướng về trung tâm TP Hà Nội.

Đoạn từ ngã tư Ngọc Hồi – Giải Phóng và nút giao Ninh Hiệp – Vành đai 3 trên tuyến quốc lộ 1A; nút giao Võ Văn Kiệt – quốc lộ 2 trên tuyến quốc lộ 2; nút giao cầu vượt Phù Lỗ trên tuyến quốc lộ 3; nút giao cầu chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Văn Cừ trên tuyến quốc lộ 5; ngã tư Xuân Mai trên tuyến quốc lộ 6; ngã ba Sơn Tây trên tuyến quốc lộ 32; nút giao Hòa Lạc (cầu Hòa Lạc) trên Đại lộ Thăng Long, hướng về trung tâm TP Hà Nội.

Riêng tuyến Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao quốc lộ 5A) sẽ cấm ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10 tấn trở lên lưu thông trong khung giờ từ 6h đến 21h.

Cục CSGT đề nghị các doanh nghiệp vận tải, lái xe, chủ phương tiện thuộc diện phân luồng và người dân hạn chế tối đa việc lưu thông trên các tuyến, đoạn tuyến và trong các khung thời gian tạm cấm, hạn chế nêu trên.

Theo Cục CSGT, căn cứ chương trình Đại hội và lịch trình hoạt động của các đoàn đại biểu, lực lượng chức năng sẽ điều chỉnh thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện và phương án tổ chức giao thông cho phù hợp; đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chủ động nắm bắt, di chuyển.