Chị Lý Anh Phương sinh năm 1993, hiện sống và làm công việc kinh doanh ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Trước đây, chị luôn mơ ước có một ngôi nhà mái đỏ truyền thống với sân vườn rộng và trồng hàng cau làm cảnh quan. Vì vậy, cuối năm 2025, khi xây nhà mới, chị Phương bàn bạc với chồng là anh Trần Xuân Lợi thiết kế công trình theo ý tưởng ấp ủ từ lâu, vừa toát lên cá tính riêng, vừa đảm bảo công năng, thẩm mỹ.

Đó là một ngôi nhà “kiểu Hội An” nhưng pha chút sáng tạo, mang đến không gian sống vừa lạ vừa quen.

“Mình thích nét mộc mạc của những ngôi nhà truyền thống ở Hội An nên nhà mới cũng sơn màu vàng nhưng nhạt hơn để phù hợp với cảnh quan chung và các công trình tại địa phương”, chị nói.

Ngôi nhà hoàn thiện trong 6 tháng của vợ chồng chị Phương

Người phụ nữ này cho biết, ngôi nhà có diện tích 75,6m2, nằm trên mảnh đất rộng hơn 150m2.

Vì vị trí đất thuộc khu vực có nền đất yếu, dễ ngập lụt nên họ phải đầu tư làm kết cấu móng vững chắc để tránh bị sụt lún về sau. Đây cũng là công đoạn vất vả và tốn sức nhất trong quá trình làm nhà.

Ngôi nhà của vợ chồng chị Phương (Quảng Trị) hoàn thiện sau 6 tháng thi công. Nguồn: Anh Phương

Nhà được thiết kế gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lửng. Trong đó, không gian tầng trệt phân chia thành phòng khách, phòng bếp, 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Còn tầng trên dành riêng cho khu vực thờ tự.

“Lý do mình chọn làm nhà có gác lửng là vì không muốn không gian trong nhà bị chia tách.

Khi bước vào nhà, dù đứng dưới tầng trệt thì mình vẫn có thể quan sát được nơi thờ tự ở phía trên, từ đó mang đến cảm giác ấm cúng, thân thương và gần gũi”, chị Phương chia sẻ.

Tầng trệt được thiết kế liên thông, tạo cảm giác rộng rãi. Nội thất bài trí hài hòa, cách điệu từ màu sắc đến hình dáng

Trong nhà, chị Phương ưu tiên sử dụng nội thất có màu gỗ, kết hợp với các vật liệu làm từ gốm sứ và mây, tre đan, giúp không gian càng toát lên vẻ thân thuộc, mộc mạc.

Chị thừa nhận, việc tìm kiếm vật liệu để bài trí không gian theo sở thích riêng không dễ. Thời điểm họ làm nhà, giá vật liệu tăng cao hơn so với mọi năm.

Chưa kể nhiều món đồ chị muốn lại không có sẵn và ít phổ biến ở địa phương, buộc phải tìm mua và vận chuyển về từ nơi khác…

Khu vực bếp được thiết kế hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn đảm bảo ấm cúng

Từng góc phòng đều được gia chủ dành nhiều tâm huyết sắp xếp, bài trí cho khoa học, gọn gàng nhưng vẫn có tính thẩm mỹ

Theo quan sát của nữ gia chủ, so với các công trình nhà ở truyền thống tại nơi chị sinh sống, việc thiết kế gác lửng vẫn còn khá xa lạ. Người dân địa phương chủ yếu làm nhà tầng và tận dụng diện tích đất tối đa.

Tuy nhiên, thay vì xây dựng hết đất, vợ chồng chị Phương quyết định chừa lại một phần để làm khuôn viên sân vườn, tạo không gian sống gần gũi thiên nhiên, đảm bảo thoáng đãng.

“Mỗi người một quan điểm. Người thích nhà cao cửa rộng, muốn tách biệt phòng nào ra phòng đó hoặc bếp phải đặt phía cuối ngôi nhà. Người thì muốn xây hết đất để không gian sống được rộng rãi, phù hợp với nhu cầu.

Nhưng mình lại muốn một ngôi nhà tràn ngập nắng, có gió và cây xanh nên chừa lại 2 lối đi quanh nhà với khoảng sân trước để trồng cây.

Bên cạnh đó, việc làm nhà có diện tích nhỏ gọn vừa đủ sinh hoạt, đáp ứng được các công năng cần thiết cũng giúp tiết kiệm chi phí xây dựng và tối ưu thời gian dọn dẹp hàng ngày”, chị bày tỏ.

Khuôn viên sân vườn lung linh khi lên đèn

Sau khi nhà hoàn thiện, nữ gia chủ thấy hài lòng về không gian sống mới như mong ước. Chị cũng đặc biệt ấn tượng với khu bếp - không chỉ là nơi “giữ lửa”, được xem như linh hồn của ngôi nhà mà còn có tầm nhìn đẹp mở rộng ra góc vườn phía bên ngoài.

Khu vực bếp cũng thiết kế cửa sổ lớn, giúp lấy sáng, đón gió tự nhiên để không gian trong nhà mát mẻ, thoáng đãng hơn.

Chị Phương tiết lộ, chi phí xây dựng và hoàn thiện nội thất ngôi nhà hết khoảng 1,6 tỷ đồng. Kể từ khi có nơi ở mới, chị thấy vui, hạnh phúc vì đã hiện thực hóa được ước mơ ấp ủ bấy lâu nay.

Các thành viên trong gia đình cũng hào hứng tận hưởng không gian sống dễ chịu, thư thái, vừa mang hơi thở thành phố, vừa đem lại cảm giác bình yên nơi làng quê.

Ảnh, video: Anh Phương