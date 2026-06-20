"Hô biến" nhà ba gian cũ thành không gian sống đẹp mê

Vốn làm việc trong lĩnh vực xây dựng, từng nhận thầu và thi công nhiều công trình nhà gỗ, vách đất sét nên khi rời TPHCM chuyển về Lâm Đồng sinh sống, anh Kiệt quyết định tự tay xây nhà, vừa tiết kiệm chi phí lại đúng sở thích, vừa đảm bảo hài hòa với cảnh quan địa phương.

Sau khi cân nhắc và tính toán về địa hình cũng như điều kiện kinh tế, anh chọn làm nhà sàn truyền thống. Kiểu nhà này giúp tách biệt không gian sinh hoạt với mặt đất ẩm lạnh, từ đó hạn chế côn trùng và tăng khả năng thông thoáng vào mùa mưa.

Tuy nhiên, khác với các công trình nhà ở quen thuộc trên địa bàn, anh Kiệt lại thiết kế nhà sàn theo kiểu lạ bằng cách xếp chồng 2 căn nhà ba gian cũ lên nhau.

Trong đó, nhà ba gian được anh tìm và gom từ kiểu nhà đặc trưng của người miền Trung di cư vào Lâm Đồng ngày xưa, sau đó đem về tái chế, cải tạo cho phù hợp nhu cầu và sở thích.

Vợ chồng anh Kiệt xếp chồng hai căn nhà ba gian cũ lên nhau, thiết kế thành không gian sinh hoạt rộng 75m2, gồm 2 tầng và 1 gác mái

Theo người đàn ông này, nhà gỗ ba gian có ưu điểm là thoáng mát, thân thiện với môi trường và chi phí rẻ vì là đồ tái sử dụng.

Ngoài ra, kiến trúc của kiểu nhà này cũng thuận tiện cho gia chủ thực hiện các công đoạn như nối, nới hay nâng cấp về sau.

“Mình mua nhà gỗ ba gian từ Đắk Lắk.

Mua xong, mình đem về tái sử dụng bằng cách giữ nguyên bộ khung nhà nhưng sáng tạo và thiết kế thêm nhiều chi tiết để đảm bảo thuận tiện cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày”, anh nói.

Vốn làm việc trong lĩnh vực xây dựng, từng nhận thầu và thi công nhiều công trình nhà gỗ, vách đất sét nên anh Kiệt áp dụng kinh nghiệm có được vào quá trình xây nhà của riêng mình

Gia chủ cũng cho hay, khi mới mua, hiện trạng nhà gỗ ba gian cũ có không gian tối, chật hẹp. Mỗi gian rộng khoảng 2,5m, bước từ cửa chính vào là phòng khách và thờ. Bên phải là phòng ngủ, bên trái để một phản gỗ, nối gian phía sau là nhà bếp và nhà kho.

Trừ phòng khách ra, anh Kiệt nhận thấy các không gian còn lại đều không phù hợp với nhu cầu của người trẻ bây giờ.

“Lúc đó thật sự mình không biết phải làm sao để bố trí và tái sử dụng lại nhà gỗ ba gian này. Nếu gỡ hết ra làm lại theo nhu cầu của mình thì chi phí nhân công, vật tư phải tăng lên gấp 3 lần”, anh kể.

Không gian bên trong căn nhà được bố trí đẹp mắt, hài hòa

Sau một thời gian suy nghĩ, anh quyết định thử xoay ngược căn nhà 3 gian lại, bố trí và sử dụng không gian từ hai bên đầu hồi đi vào thay vì theo từng gian rộng như trước.

Tiếp đến, anh bố trí nhà bếp và WC vào hai bên nối gian.

Khu vực tầng 1 và lối lên tầng 2

Xung quanh nhà đều có hiên, chỗ thì để lấy sáng, chỗ làm giàn leo...

Hoàn thiện xong, ngôi nhà có diện tích 75m2, được chia thành 3 không gian chính. Trong đó, khu vực bếp được đặt ở gian dưới, còn nơi làm việc nằm ở vị trí nối gian.

Trên gác là phòng khách và không gian sinh hoạt chung. Còn hai phòng ngủ riêng được tận dụng từ khu gác mái, nối với nhau bằng cầu thang.

“Buổi tối, khi hai con đi ngủ thì vợ chồng mình lại làm việc và thư giãn ở phòng gác mái đối diện, vừa thuận tiện quan sát con mà vẫn đảm bảo có không gian riêng theo ý thích”, anh Kiệt chia sẻ.

Gia chủ tận dụng khoảng không trên cùng làm gác mái, thiết kế thành phòng ngủ và chống nóng bằng cách tái sử dụng mái ngói cũ với làm thêm la phông

Từ phòng ngủ ở tầng áp mái, các thành viên có thể mở cửa ra ngắm hồ, biển mây và chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn nên thơ

Gia chủ cũng tiết lộ, chi phí cho phần thô của căn nhà hết khoảng 500 triệu đồng. Phần lớn các hạng mục đều do vợ chồng anh tự làm, vừa tiết kiệm tiền, vừa thoải mái sáng tạo theo nhu cầu và sở thích.

Trên mảnh đất rộng, ngoài dựng nhà sàn, vợ chồng anh còn thiết kế thêm ao, chuồng gà, nhà xưởng và vườn rau…, đảm bảo cuộc sống đầy đủ tiện nghi giữa rừng núi.

Xung quanh là vườn cà phê sạch - nơi anh Kiệt và vợ dành nhiều thời gian và tâm huyết để chăm sóc hàng ngày, vừa tận dụng tối đa lợi thế từ tự nhiên, vừa tăng thu nhập.

Anh Kiệt gợi ý, nên dựng nhà theo hướng Đông Nam hoặc hướng Nam. Đây là những hướng đón nắng sớm, thông thoáng và dễ chịu hơn với điều kiện khí hậu Tây Nguyên

Anh Kiệt cũng cho hay, làm nhà vườn ở vùng đồi núi có nhược điểm là nhiều côn trùng, xuất hiện theo mùa và thường gặp các hiện tượng thời tiết đặc trưng như nắng nóng, mưa lớn và gió mạnh.

Để giảm bớt tác động của điều kiện khí hậu tại địa phương, anh cũng đầu tư trồng cây muồng đen quanh nhà.

Loại cây này có bộ rễ ăn sâu, ít nguy cơ đổ ngã khi mưa bão. Tán cây đủ rộng và thoáng để giảm bớt nắng nóng nhưng vẫn hiệu quả trong việc lấy sáng tự nhiên.

Ngoài những vấn đề trên, người đàn ông quê ở tỉnh Bình Dương cũ thừa nhận cuộc sống nhà vườn ở đây vẫn có ưu điểm. Ví dụ như các thành viên được tận hưởng bầu không khí trong lành, thời tiết mát mẻ, dễ chịu.

Bên cạnh đó, vì nhà cũng nằm gần đường lớn, chỉ cách khoảng 1km, lại không quá xa trường học và chợ nên cuộc sống sinh hoạt vẫn đảm bảo thuận tiện, đáp ứng được các nhu cầu cần thiết thường ngày.

Ảnh: Lê Kiệt