Vợ chồng anh Trần Khánh Hoàng và chị Nguyễn Thị Nguyên Thảo từ lâu đã mong muốn có một không gian sống riêng đúng sở thích.

Tháng 9/2025, họ quyết định tận dụng mảnh đất sẵn có của gia đình ở xã Nghị Đức, tỉnh Lâm Đồng (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cũ) để xây nhà, làm khuôn viên trồng cây xanh và hoa.

Khuôn viên căn nhà vườn ở Lâm Đồng của vợ chồng anh Hoàng, chị Thảo

Ngôi nhà rộng 144m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại, đảm bảo tối giản nhưng vẫn đủ tiện nghi.

“Chúng mình xây nhà sân vườn vì ưu tiên không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Ngoài nhà chính còn có một nhà kho có diện tích 40m2 và không gian giặt, phơi đồ riêng”, chị Thảo nói.

Nhà được sơn màu trắng nổi bật, nằm ở dưới chân núi. Xung quanh là vườn trái cây nên không khí mát mẻ, dễ chịu

Để tối ưu không gian, tăng cảm giác rộng rãi và thoáng đãng, vợ chồng chị quyết định làm phòng khách và bếp liên thông, rộng hơn 90m2.

Phía trước là tấm kính to và bên hông là cửa xếp, vừa thuận tiện đóng – mở linh hoạt, vừa lấy gió, đón sáng tối đa, giúp căn nhà luôn mát mẻ và thông thoáng.

Căn nhà được thiết kế với nhiều cửa cỡ lớn, giúp đón nắng, đón gió tự nhiên

Xung quanh các khu vực chức năng trong nhà cũng được bài trí nhiều cửa sổ rộng, tạo luồng gió đối lưu tự nhiên.

“Một điểm nhấn khác của căn nhà là phần mái hiên được lợp ngói đỏ thay vì lợp tôn đồng bộ như mái nhà. Chi tiết này vừa nổi bật lại phù hợp với phong cách sân vườn mà gia đình mình hướng tới”, chị chia sẻ.

Không gian bên trong ngôi nhà

Trong nhà, các khu vực như cửa ra vào, góc tường... đều được thiết kế bo tròn thay vì để vuông vắn như nhiều công trình nhà ở truyền thống.

Theo chị Thảo, điều này tạo cảm giác mềm mại cho ngôi nhà, đồng thời vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và toát lên nét cá tính riêng của gia chủ.

Nội thất được bài trí theo tiêu chí tối giản, ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Vợ chồng chị Thảo chỉ mang vào nhà những đồ dùng thật sự cần thiết để đảm bảo lối sống ngăn nắp, gọn gàng, lại tiết kiệm thời gian dọn dẹp hàng ngày.

Khu vực sinh hoạt tạo cảm giác rộng rãi, mềm mại nhờ cách thiết kế và bài trí nội thất tinh tế

Phòng khách liên thông bếp

Về màu sắc, chị cũng chủ yếu sử dụng các gam màu trung tính như: nâu, be và trắng, bố trí hài hòa để không gian sống toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, tăng cảm giác rộng rãi, thoáng mát và giúp các thành viên thấy dễ chịu, thư thái hơn.

“Phòng ngủ là không gian mình thích nhất, vừa riêng tư nhưng vẫn đáp ứng đúng sở thích.

Mỗi khi trở về phòng, mình cảm giác mọi mệt mỏi, căng thẳng như xua tan hết, giúp tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc dài”, chị Thảo bày tỏ.

Phòng ngủ của vợ chồng chị Thảo rộng 27m2, có 2 tấm kính lớn với tầm nhìn rộng. Một bên hướng ra bãi cỏ và vườn rau, một bên nhìn ra khu vườn nhiệt đới

Để không gian sống thêm xanh mát và tăng tính thẩm mỹ, vợ chồng chị Thảo còn đầu tư làm cảnh quan sân vườn, đáp ứng các tiêu chí: đẹp, ít chi phí, dễ bảo trì và chăm sóc.

Họ cũng sử dụng các vật liệu đơn giản, quen thuộc và dễ kiếm, có sẵn ở quanh nhà để làm khuôn viên như đá cuội, gỗ lũa..., tạo không gian sống mộc mạc, gần gũi thiên nhiên mà vẫn đảm bảo hài hòa với cảnh quan chung ở địa phương.

Thay vì thuê thợ, anh Hoàng tự lên ý tưởng, thiết kế và trực tiếp thi công hạng mục cảnh quan sân vườn để thoải mái sáng tạo theo sở thích và tiết kiệm kinh phí.

Cảnh quan sân vườn xanh mát. Giữa sân là cây chôm chôm và cây bưởi lâu năm của gia đình chị Thảo, được giữ nguyên khi xây nhà

Chị Thảo tiết lộ, chi phí xây dựng ngôi nhà khoảng 850 triệu đồng và thêm 300 triệu đồng tiền nội thất.

Vì căn nhà do hai vợ chồng tự lên ý tưởng thiết kế cũng như tự tay chọn lựa từng món đồ trong nhà nên khi chuyển vào ở, chị cảm thấy rất thư giãn, thoải mái.

Từ màu sắc đến cách bố trí đều phù hợp với sở thích và thói quen sinh hoạt của các thành viên.

Chị Thảo thừa nhận, thời gian đầu, khi căn nhà mới làm xong phần thô, nhiều người chê cười họ xây nhà “ngược đời”, “chẳng giống ai” vì lối thiết kế khác biệt từ việc dành phần lớn diện tích cho khu vực phòng khách - bếp, cho đến chuyện lợp tôn toàn bộ mái nhà...

"Nơi mình sống có khí hậu ôn hòa, mát mẻ nên người địa phương thường làm nhà lợp mái tôn thay vì đổ mái bằng như các khu vực nắng nóng khác, vừa tiết kiệm lại thi công nhanh", chị nói thêm.

Chị Thảo tận hưởng thời gian thư giãn bên ngôi nhà mới xây

Tuy nhiên, sau khi ngôi nhà hoàn thiện, thành quả khiến không ít người trầm trồ. Bạn bè, hàng xóm của chị đều dành lời khen vì không gian sống tiện nghi, đẹp mắt, có điểm nhấn.

“Ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn được gia đình mình xem như chốn nghỉ dưỡng 0 đồng, có thể gác lại những bộn bề và thư giãn, tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn”, gia chủ chia sẻ.

Ảnh, video: Nguyên Thảo Chillhome