Sáng sớm 3/9, anh L.L (30 tuổi) được đưa vào Trung tâm Cấp cứu Đa khoa và Đột quỵ, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế với triệu chứng đau tức ngực từng cơn. Anh có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm - yếu tố nguy cơ của nhồi máu cơ tim. Trong quá trình theo dõi, bệnh nhân đột ngột ngừng tuần hoàn và mất ý thức, đòi hỏi can thiệp khẩn cấp.

Ngay lập tức, quy trình “báo động đỏ” toàn viện được kích hoạt. Gần 20 bác sĩ và điều dưỡng từ Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Cấp cứu Đa khoa và Đột quỵ cùng Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt (ICU) đã phối hợp cấp cứu.

Ê-kíp do gồm nhiều chuyên gia đã thực hiện ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện phá rung thất (sử dụng máy sốc điện để khôi phục nhịp tim), đặt nội khí quản và dùng thuốc cấp cứu. Sau hơn 40 phút nỗ lực với gần 10 lần sốc điện, nhịp tim của bệnh nhân được phục hồi.

Thủ thuật can thiệp động mạch vành với hướng dẫn của siêu âm trong lòng mạch.

Kết quả xét nghiệm và điện tim xác định bệnh nhân ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim cấp. Anh được chuyển ngay đến Đơn vị Tim mạch Can thiệp để chụp và can thiệp động mạch vành. Các bác sĩ đã thực hiện thủ thuật nhanh chóng, phát hiện động mạch vành phải bị tắc hoàn toàn do huyết khối. Ê-kíp tiến hành hút huyết khối và đặt stent (khung kim loại nhỏ để mở lòng mạch) để tái thông dòng máu nuôi cơ tim.

Sau can thiệp, tình trạng của anh L.L. dần ổn định. Chỉ sau 1 ngày tại ICU, bệnh nhân tỉnh táo, hết đau ngực và rút ống nội khí quản. Anh tiếp tục được điều trị tại Khoa Nội Tim mạch trước khi xuất viện trong tình trạng hồi phục tốt, không để lại di chứng thần kinh - kết quả hiếm gặp sau cấp cứu ngừng tuần hoàn kéo dài.

Theo PGS.TS. Nguyễn Đình Toàn - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu Đa khoa và Đột quỵ của bệnh viện, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt khi kèm ngừng tuần hoàn. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, cùng sự sẵn sàng của trang thiết bị và thuốc men, là yếu tố then chốt giúp cứu sống bệnh nhân.

Thuốc lá là nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần nhận biết sớm các triệu chứng như đau ngực, khó thở và kiểm soát các yếu tố nguy cơ (hút thuốc, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu) thông qua khám sức khỏe định kỳ và thay đổi lối sống.

Người hút thuốc lá có nguy cơ cao mắc xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, đột quỵ, rối loạn nhịp tim, đột tử, nhồi máu cơ tim, phình động mạch chủ. Xơ vữa động mạch là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh mạch vành do lớp mạch bị phá hủy bởi các hóa chất trong khói thuốc lá.

Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa hút thuốc lá và nhồi máu cơ tim. So với người không hút thuốc, nguy cơ mắc bệnh mạch vành tăng lên 1,6 lần ở người từng hút thuốc, lên 3 lần ở người hút từ 1-14 điếu/ngày và lên 5,5 lần ở người hút trên 14 điếu thuốc/ngày. Nguy cơ mắc và chết do bệnh mạch vành ở người hút thuốc lớn hơn từ 2,5 đến 75 lần tùy theo mức độ hút thuốc, theo giới và tuổi.

Để phòng bệnh tim mạch, một trong những biện pháp đơn giản là không sử dụng thuốc lá và sống trong môi trường không khói thuốc lá.

