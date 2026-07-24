Chiều 24/7 Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) công bố sự kiện công diễn vở opera kinh điển La Traviata. Sự kiện không chỉ mang đến một trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao mà còn đánh dấu bước tiến lịch sử trong chiến lược hợp tác quốc tế, khẳng định năng lực sản xuất của Việt Nam trên bản đồ biểu diễn nghệ thuật thế giới.

Đại diện Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste tại gặp gỡ báo chí.

Cuộc "bắt tay" lịch sử với thánh đường Opera nước Ý

Vào tối ngày 30 và 31/7/2026, khán giả Thủ đô sẽ được thưởng thức La Traviata - một trong những kiệt tác đỉnh cao của nền âm nhạc Ý. Đây là thành quả của lần đầu tiên hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Italia) - một trong những nhà hát opera lâu đời nhất thế giới.

Khánh thành từ năm 1801, Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste có bề dày lịch sử hơn 225 năm và gắn liền với những huyền thoại như Herbert von Karajan, Leonard Bernstein. Việt Nam tự hào là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á mà đoàn nghệ thuật danh giá này đặt chân tới, tiếp nối thành công từ các chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc và Macau.

Theo Ban tổ chức, dù thời gian đàm phán rất ngắn, phía Ý đã thể hiện sự nhiệt tình và mong muốn thử sức tại thị trường Việt Nam - nơi thể loại opera cổ điển vẫn còn mới mẻ trên bản đồ thế giới.

Lập kỷ lục dàn dựng với sân khấu "siêu" đạo cụ

La Traviata phiên bản 2026 được tuân thủ nguyên tắc giữ "nguyên xi" từ Ý mang về, vốn là phiên bản đã được biểu diễn từ năm 2024 và nằm trong chương trình thường xuyên của nhà hát. Để phục vụ cho vở diễn, gần 1 tấn hàng gồm 12 thùng trang phục biểu diễn đã được vận chuyển thẳng từ châu Âu về tập kết tại kho của Nhà hát Hồ Gươm.

Hình ảnh trong vở diễn. Ảnh: BTC

Điểm nhấn được xem là một kỷ lục tại Việt Nam chính là quá trình sản xuất chiếc đèn chùm khổng lồ. Với kích thước cực "khủng" - ngang 4m, cao hơn 5m và bao trùm gần như toàn bộ sân khấu, chiếc đèn chùm này được chế tác ngay tại Việt Nam theo đúng tiêu chuẩn và quy trình khắt khe của nhà thiết kế người Ý.

Dàn diễn viên đảm nhận bởi các ngôi sao nổi tiếng châu Âu hiện tại cùng nhạc trưởng tài năng kiêm nghệ sĩ piano danh tiếng Vanessa Benelli Mosell.

Ban tổ chức cho biết giữ nguyên cốt truyện lịch sử, nhưng trang phục và đạo cụ mang phong cách hiện đại để gần gũi hơn với khán giả đương đại. Vở diễn bố trí đội múa riêng để tái hiện những bữa tiệc xa hoa, lột tả đời sống giới thượng lưu.

Không chỉ đáp ứng về mặt nghệ thuật, năng lực sản xuất của ê-kíp Việt Nam đã thuyết phục hoàn toàn các đối tác quốc tế. Phía Ý đánh giá nghiệp vụ của Nhà hát Hồ Gươm rất tốt, đáp ứng nhanh chóng mọi yêu cầu và đạt năng lực sản xuất cực kỳ cao với một sân khấu có mức độ phức tạp lên tới 9/10 điểm.

Việc tiếp tục đầu tư quy mô lớn chứng minh bước phát triển mạnh mẽ trong chiến lược hợp tác quốc tế của nhà hát, phản ánh nhu cầu thưởng thức nghệ thuật hàn lâm ngày càng cao của công chúng trong nước.