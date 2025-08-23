Kosmos Opera ghi dấu ấn tại "Điều còn mãi"

Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, Hòa nhạc quốc gia Điều còn mãi lại vang lên như một bản trường ca của lòng yêu nước, tôn vinh vẻ đẹp và sức sống bền bỉ của âm nhạc Việt Nam. Năm 2025 là lần thứ 3 liên tiếp dàn hợp xướng Kosmos Opera được mời tham gia. Với nghệ sĩ Trịnh Thanh Bình - người sáng lập nhóm, đây là niềm tự hào lớn lao.

"Ba năm liên tiếp được mời tham dự là sự khẳng định cho chất lượng chuyên môn và tinh thần làm việc nghiêm túc của cả tập thể. Đặc biệt, năm 2025 mang ý nghĩa lịch sử trọng đại khiến sự hiện diện của chúng tôi tại chương trình không chỉ là một vinh dự mà còn là kết quả của những nỗ lực bền bỉ, vượt qua không ít thử thách”, nghệ sĩ Thanh Bình nói với VietNamNet.

Nghệ sĩ Trịnh Thanh Bình.

Hai năm liên tiếp tham gia Điều còn mãi, Kosmos Opera có cơ hội làm việc cùng Sun Symphony Orchestra - dàn nhạc giao hưởng hàng đầu Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Olivier Ochanine.

Nghệ sĩ Thanh Bình nhận xét: "Anh Olivier là nhạc trưởng giàu kinh nghiệm, biết lắng nghe, thấu hiểu và khéo léo kết nối mọi cá tính âm nhạc. Nhờ đó, nghệ sĩ được thăng hoa, khán giả được trải nghiệm trọn vẹn. Sự hòa quyện ấy cũng cho thấy âm nhạc và bản sắc Việt Nam hoàn toàn có thể hội nhập một cách tự nhiên và đẹp đẽ với thế giới".

Ước mơ đưa opera Việt hòa nhập quốc tế

Năm nay, Kosmos Opera sẽ trình diễn 5 tác phẩm hợp xướng, ít hơn năm trước nhưng độ khó và yêu cầu lại tăng lên rõ rệt. Các nghệ sĩ bắt đầu luyện tập từ rất sớm với cường độ cao và sự tập trung tuyệt đối.

Khi được hỏi về 5 tác phẩm Kosmos Opera sẽ trình diễn trong Điều còn mãi 2025, nghệ sĩ Thanh Bình cho biết: "Kịch bản âm nhạc Điều còn mãi 2025 rất hay ý nghĩa và thú vị. Đó là sự xuyên suốt, hòa quyện tinh tế của nhiều khoảnh khắc lịch sử, của không gian và thời gian khác nhau".

Mỗi khi Tiến quân ca vang lên, đó không chỉ là âm nhạc mà là tiếng gọi từ trái tim lịch sử. Mỗi trái tim chúng ta luôn rung động và tự hào mãnh liệt khi được hòa mình vào đó.

Huế - Sài Gòn - Hà Nội (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), bản tình ca 3 miền, dịu dàng và sâu lắng. Với bản phối theo âm hưởng thính phòng của nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, tác phẩm trở thành chuyến du hành cảm xúc, gắn kết tâm hồn người nghe với từng miền đất.

Chúng ta là chiến sĩ công an (nhạc sĩ Trọng Bằng) ra đời năm 1967, bài hát khắc họa tinh thần "Trung với Đảng, suốt đời vì dân". Khi vang lên trong hợp xướng, hành khúc này vừa hùng tráng, vừa gần gũi thể hiện niềm tin vững chắc với những chiến sĩ công an nơi tuyến đầu chống tội phạm.

Thứ tư là Sài Gòn đẹp lắm (nhạc sĩ Y Vân). Giai điệu ca ngợi vẻ đẹp năng động, tràn đầy sức sống của thành phố mang tên Bác. Nét tươi vui cổ điển khoác lên mình sức sống mới

Thứ năm là Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng (nhạc sĩ Phạm Tuyên). Sáng tác ngay trước giờ phút lịch sử 30/4/1975, bài hát là tiếng reo hân hoan của cả dân tộc. Từng câu hát vang lên như lời tri ân và niềm tự hào vô bờ với người Cha già của dân tộc.

Tất cả các tác phẩm đều được nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phối khí mới, giữ nguyên hồn cốt nhưng bổ sung những lớp hòa âm mới mẻ, khoác lên tấm áo tươi sáng sinh động, nâng tầm cảm xúc.

Nghệ sĩ Thanh Bình cho biết Kosmos Opera đang ấp ủ nhiều dự án đưa opera đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Mỗi tác phẩm trong Điều còn mãi là một mảnh ghép của ký ức dân tộc, gợi nhớ những chặng đường lịch sử đã qua, nuôi dưỡng lòng tự hào và thôi thúc trách nhiệm với tương lai. Với nghệ sĩ, đó là cơ hội để dâng tặng tài năng, gửi gắm niềm tin yêu Tổ quốc qua từng nốt nhạc.

Với nghệ sĩ Thanh Bình, khi được chứng kiến Kosmos Opera đứng trên sân khấu Điều còn mãi là được sống trọn trong giây phút hội tụ của nghệ thuật và lịch sử. Được nhìn thấy những ánh mắt khán giả sáng lên, những trái tim cùng hòa nhịp đập là niềm hạnh phúc không thể đo đếm bằng lời.

Ước mơ đưa opera Việt hòa nhập quốc tế

Nghệ sĩ Thanh Bình tin rằng opera không đặt ra bất kỳ ranh giới nào: "Âm nhạc thuộc về tất cả mọi người. Cái đẹp có thể được cảm nhận từ nhiều góc độ. Chỉ cần mở lòng để giai điệu và sắc màu âm thanh chạm tới, ta sẽ tìm thấy niềm rung động của riêng mình".

Kosmos Opera đang ấp ủ nhiều dự án đưa opera đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Bằng tất cả nhiệt huyết, nghệ sĩ Thanh Bình và những tài năng trẻ muốn chứng minh opera dù mang vẻ đẹp cổ điển vẫn có thể sống động giữa đời sống đương đại, gần gũi, ấm áp và đầy sức sống.

Ngoài sự nghiệp riêng, người sáng lập Kosmos Opera chia sẻ may mắn có một gia đình hạnh phúc. Vợ anh - nghệ sĩ sáo flute Hồng Ánh luôn đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ với chồng trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống.

Các thành viên của Kosmos Opera biểu diễn trong Điều còn mãi 2024.

Nghệ sĩ Trịnh Thanh Bình trong vai Alfredo vở opera "La Traviata":

Nghệ sĩ Trịnh Thanh Bình Nghệ sĩ Thanh Bình (Trịnh Thanh Bình) là giọng tenor chính của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh sở hữu chất giọng nam cao sang trọng, chắc chắn, tràn đầy nội lực và linh hoạt được tôi luyện qua hơn 20 năm biểu diễn. Anh từng đảm nhiệm các vai Rodolfo trong "La Bohème" (Puccini), Don José trong "Carmen" (Bizet), Ferrando trong "Così fan tutte" (Mozart), Alfredo trong "La Traviata" (Verdi), Gawain trong "Der durch das Tal geht" (Pierre Oser) và Hưng trong "Blog Opera" (Gustav Andersson & Trần Mạnh Hùng)



Thành tích nổi bật: Soloist trong loạt Toyota Concert cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (2012); Giải thưởng Diễn xuất chính xuất sắc tại Hội thi Ca múa nhạc toàn quốc với vai Jean Valjean trong nhạc kịch "Những người khốn khổ" (2021); Khách mời trong các tác phẩm giao hưởng lớn: Giao hưởng số 9 (Beethoven), Messiah (Handel), Carmina Burana (Carl Orff), Coronation Mass (Mozart), Das Lied von der Erde (Mahler)

Minh Dũng

Ảnh, video: NVCC