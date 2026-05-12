Một sự việc hiếm gặp vừa được camera an ninh ghi lại tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào chiều ngày 3/5.

Theo hình ảnh từ hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này xuất hiện gió giật rất mạnh kèm theo mưa bão. Một chiếc xe ba bánh đang đỗ ven đường bất ngờ bị gió cuốn đi, trôi tự do trên mặt đường với tốc độ khá nhanh. Chiếc xe này mất kiểm soát lao thẳng về phía hai ô tô đang đỗ bên đường, khiến người chứng kiến không khỏi thót tim vì nguy cơ va chạm mạnh.

Tuy nhiên, ngay trước khi đâm vào các "xế hộp", một thùng rác lớn bị gió thổi đổ đã vô tình mắc kẹt dưới bánh xe ba bánh. Tác động này khiến chiếc xe giảm tốc và dừng lại ngay khi chỉ cách chiếc ô tô khoảng 1 mét. Tình huống hy hữu trên được cho là đã giúp tránh được một vụ va chạm gây thiệt hại tài sản giữa thời điểm thời tiết cực đoan diễn ra.

Đoạn video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là “pha cứu nguy khó tin” và chủ xe cần phải cảm ơn... chiếc thùng rác này.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi có cảnh báo mưa giông hoặc gió mạnh, người dân nên hạn chế đỗ xe ở khu vực trống trải, gần công trình tạm hoặc các vật dễ bị gió cuốn nhằm giảm nguy cơ hư hỏng tài sản và mất an toàn.

(Theo Newsflare)

