Theo bài chia sẻ trên nhóm Cộng đồng cư dân HH Linh Đàm vào tối 6/5, một chiếc ô tô con màu trắng bị khoá cửa tại khu vực phố Linh Đường (thuộc khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hà Nội).

Đáng chú ý, bên trong xe có một em bé chừng 3 tuổi bị mắc kẹt. Nhiều người dân xung quanh tìm cách mở cửa xe, còn người phụ nữ được cho là mẹ cháu bé đứng ở phía ngoài với tinh thần khá hoảng loạn.

Bài đăng của một thành viên trên nhóm Cư dân HH Linh Đàm thu hút sự chú ý đặc biệt. Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ của những người chứng kiến, người mẹ từ ghế lái mở cửa ra ngoài và và chưa kịp mở cửa ghế phụ để bế con xuống thì em bé bất ngờ nghịch nút khóa cửa trung tâm. Toàn bộ cửa xe ngay lập tức bị khóa trong khi chìa khóa vẫn nằm trong cabin. Người mẹ đứng ngoài loay hoay tìm cách mở cửa nhưng bất thành.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân xung quanh lập tức chạy tới hỗ trợ. Một số người tìm cách hướng dẫn em bé mở khóa từ bên trong, số khác gọi thợ khóa hoặc tính phương án cậy cửa, thậm chí phá cửa kính nếu tình huống trở nên nguy hiểm.

May mắn, với sự giúp sức của nhiều người dân có kinh nghiệm, cửa chiếc xe đã được kéo xuống sau khoảng 15 phút bằng một phương pháp khá thủ công là dán băng dính chắc chắn và dùng sức kéo mạnh xuống dưới. Em bé được giải cứu an toàn.

Người dân mở thành công bằng những tấm băng dính. Ảnh: Cộng đồng cư dân HH Linh Đàm

Bài đăng nói trên nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác với hàng trăm bình luận. Nhiều chủ xe cho biết, từng gặp tình huống tương tự khi rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” vì để chìa khóa trong xe.

Tài khoản Thành Đô bình luận: “Xe tôi từng tự khóa khi bấm nút khoá rồi sập cửa, trong khi chìa vẫn để trong cabin. Sau đó, phải lấy dao và thanh sắt cậy mạnh cửa để mở khoá, từ đó không bao giờ dám chủ quan nữa”.

Bên cạnh sự lo lắng, không ít ý kiến cho rằng đây là lời cảnh báo cho những phụ huynh có thói quen để con ngồi trong xe dù chỉ ít phút.

"Trẻ con rất thích nghịch nút bấm trên cửa xe, chỉ vài giây sơ ý là xảy ra chuyện. Thế nên cứ ra khỏi xe là phải cầm theo chìa khoá", tài khoản Minh Nguyễn chia sẻ.

Nút khoá cửa trung tâm thường được bố trí trên cánh cửa bên lái. Ảnh: HT

Theo các chuyên gia về kỹ thuật ô tô, việc ô tô bị khoá cửa khi vẫn để chìa khoá bên trong thường hay xảy ra ở các dòng ô tô đời cũ. Khi đó, nếu cửa xe đang ở chế độ khoá trung tâm (bố trí ở ghế lái), tài xế đi ra khỏi xe và đóng cửa là tất cả các cửa sẽ khoá lại ngay lập tức.

Với các dòng ô tô đời mới sử dụng khóa thông minh (smartkey) ít xảy ra tình trạng này hơn bởi nếu người lái ra khỏi xe, tắt máy nhưng không mang theo chìa khóa, hệ thống thường sẽ phát cảnh báo bằng âm thanh hoặc hiển thị thông báo trên bảng đồng hồ để nhắc người dùng.

Nhiều mẫu xe cũng được lập trình không cho phép khóa cửa từ bên ngoài nếu chìa vẫn nằm trong cabin nhằm tránh tình trạng “nhốt chìa trong xe”.

Tuy nhiên, cơ chế này không phải lúc nào cũng tuyệt đối an toàn. Trong một số trường hợp, nếu cửa được khóa bằng nút bấm cơ học bên trong cabin, đặc biệt khi trẻ nhỏ vô tình thao tác nút khóa trung tâm, hệ thống vẫn có thể chốt toàn bộ cửa dù chìa khóa còn trong xe. Ngoài ra, pin smartkey yếu, nhiễu sóng hoặc lỗi nhận diện tín hiệu cũng có thể khiến xe không phát hiện chính xác vị trí chìa khóa.

Không ít tài xế hiện nay quá phụ thuộc vào smartkey nên thường để chìa khóa trong xe khi xuống mở cổng, lấy đồ hoặc xử lý việc nhanh. Chỉ cần một thao tác vô tình của trẻ nhỏ, toàn bộ cửa xe có thể khóa lại ngay lập tức.

Phụ huynh không nên cho con ngồi ở khu vực ghế trước, đồng thời nhắc nhở con em mình không nên nghịch và tự ý bấm vào các nút chức năng trên xe. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Theo các chuyên gia, nếu gặp tình huống tương tự, người lớn cần giữ bình tĩnh và nhanh chóng kiểm tra toàn bộ cửa xe, cốp sau hoặc sử dụng chìa khóa dự phòng nếu có. Với các mẫu xe hỗ trợ mở khóa qua ứng dụng điện thoại, đây cũng là giải pháp cần nghĩ đến.

Trong trường hợp trẻ mắc kẹt bên trong có dấu hiệu mệt mỏi, hoảng loạn, khóc lớn hoặc nhiệt độ ngoài trời quá cao, cần ưu tiên giải cứu càng sớm càng tốt, kể cả phương án phải phá kính.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ huynh nên tập thói quen luôn mang chìa khóa theo người khi rời xe, tuyệt đối không để trẻ ở lại trong ô tô một mình và liên tục nhắc nhở, hạn chế cho trẻ nghịch các nút bấm trên cửa xe, đặc biệt là khu vực ghế lái.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!