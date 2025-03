Sự việc được chị Trương Thị Hiền, nhân viên đội xe đẩy – Trung tâm Khai thác ga Nội Bài trong quá trình làm việc, phát hiện tại vực công cộng sảnh A, tầng 1, Nhà ga hành khách T1 một chiếc ví vô chủ. Chị Hiền đã bàn giao cho Đội An ninh cơ động để tiến hành kiểm tra, xử lý.

Chị Trương Thị Hiền và xấp tiền hành khách bỏ quên tại sân bay. Ảnh: NIA cung cấp

Qua kiểm tra cho thấy chiếc ví màu đen chứa: 39.800.000 đồng tiền mặt, điện thoại, trang sức kim loại, kính, tai nghe và nhiều giấy tờ cá nhân.

Sau khoảng 1 giờ lực lượng an ninh cơ động, sân bay Nội Bài đã xác minh và bàn giao lại chiếc ví cho người đánh mất. Chủ nhân bày tỏ sự xúc động khi nhận lại được tài sản bỏ quên.

Ví chứa tiền, điện thoại cùng nhiều giấy tờ của hành khách bị bỏ quên. Ảnh: NIA

Đại diện sân bay Nội Bài khuyến cáo hành khách chú ý kiểm tra kỹ hành lý, tư trang cá nhân trước khi rời khỏi sân bay tránh bị mất. Bởi không phải mọi trường hợp hành lý, tài sản bỏ quên tại sân bay đều được nhân viên phát hiện, trả lại cho khách.

Nếu không may bị thất lạc, trong vòng 24h kể từ thời điểm bỏ quên, hàng khách liên hệ đến hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Sau 24h kể từ thời điểm bỏ quên, hành khách cần liên hệ Phòng hành lý thất lạc – sân bay Nội Bài hoặc liên hệ quầy Lost and Found của các hãng hàng không để được hỗ trợ.