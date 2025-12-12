Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết Bộ VHTTDL nhấn mạnh triển lãm khẳng định sức sống mạnh mẽ của nghệ thuật sơn mài Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước giàu bản sắc, sáng tạo và nhân văn.

Tác phẩm "Quan Âm tống tử" (Nguyễn Trần Cường) và "Truyền thuyết Tiên Dung - Chử Đồng Tử" (Diệp Quý Hải).

Triển lãm giới thiệu 44 tác phẩm sơn mài tiêu biểu của nhiều thế hệ họa sĩ. Mỗi tác phẩm mang một câu chuyện riêng, phản ánh vẻ đẹp quê hương, con người Việt Nam và hơi thở thời đại. Trong số đó có nhiều tác phẩm của các họa sĩ gạo cội như: Nguyễn Văn Bình (Phong cảnh Hòa Bình), Nguyễn Nghĩa Duyên (Bác Hồ với thiếu nhi), Lê Quốc Lộc (Ải Chi Lăng), Lò An Quang (Sau giờ lao động), Trần Đình Thọ (Đường vào hang Pắc Bó), Nguyễn Văn Tỵ (Thuyền Hạ Long), Đoàn Văn Nguyên (Bán đảo).

Triển lãm cũng trưng bày tác phẩm của nhiều họa sĩ đương đại đã khẳng định dấu ấn sáng tạo, như Phạm Hoàng Văn (Tre Việt Nam), Nguyễn Phúc Lợi (Ngõ quê), Nguyễn Trường Linh (Trăng xanh), Trần Tuấn Long (Âm vang Tây Nguyên), Bùi Hữu Hùng (Em Xoan).

Tác phẩm "Sen" (Nguyễn Đình Quang).

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, lễ khai mạc là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật hướng tới chào mừng Đại hội Đảng. Ông bày tỏ tin tưởng triển lãm sẽ thu hút đông đảo công chúng, tiếp tục khơi dậy tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến của đội ngũ mỹ thuật Việt Nam.

Thông qua các tác phẩm, triển lãm góp phần tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa dân tộc, quảng bá vẻ đẹp đất nước và mang đến không gian nghệ thuật giàu tính thẩm mỹ phục vụ khán giả yêu mỹ thuật.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 22/12/2025 tại Nhà triển lãm nghệ thuật Việt Nam - Hàng Bài (Hà Nội).