Từ xe thang TLD ABS580, đến xe tra nạp nhiên liệu SAF xe nạp nhiên liệu SAF hiện đại, xe nâng hàng hóa cỡ lớn cho tới xe kéo đẩy máy bay hạng nặng, tất cả khiến người xem vừa tò mò, vừa thích thú, không ngừng giơ máy ảnh check-in.

Khách tham quan thích thú khám phá không gian trưng bày “Khát vọng bầu trời” của Vietnam Airlines tại triển lãm A80. Ảnh: VNA

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, gian trưng bày “Khát vọng bầu trời” của Vietnam Airlines (VNA) trở thành tâm điểm thu hút đông đảo khách tham quan. Với diện tích 1.500 m², lớn nhất trong số các đơn vị hàng không, không gian trưng bày mang đến hành trình giàu trải nghiệm cùng thông điệp “80 năm đồng hành cùng đất nước, vươn cao cùng thế giới”.

Đông đảo khách tham quan tập trung tại khu vực trưng bày các loại xe chuyên dụng của Vietnam Airlines tại triển lãm. Ảnh: VNA

Bên cạnh những hình ảnh lịch sử và dấu mốc phát triển, dàn xe chuyên dụng đặc biệt được Vietnam Airlines và các đơn vị thành viên giới thiệu đã khiến công chúng vô cùng tò mò. Nhiều gia đình, sinh viên và người yêu hàng không say sưa quan sát, đặt câu hỏi, chụp hình lưu niệm bên các phương tiện vốn chỉ xuất hiện phía sau cánh gà mỗi chuyến bay.

Xe tra nạp nhiên liệu SAF HAN3-20-7012 - Skymark (2019) với dung tích 10.000 US Gallons thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ảnh: VNA

Công ty Nhiên liệu Hàng không Việt Nam Skypec, công ty thành viên của Vietnam Airlines, với hơn 30 năm phát triển, hiện là nhà cung ứng nhiên liệu hàng không hàng đầu Việt Nam và uy tín tại thị trường Đông Nam Á. Skypec cung cấp nhiên liệu Jet A-1 đạt tiêu chuẩn quốc tế AFQRJOS phiên bản 36 và DEF STAN 91-091 phiên bản 18, đảm bảo độ tinh khiết cao, an toàn cho động cơ phản lực, cháy ổn định và hiệu suất tối ưu trong mọi điều kiện bay.

Anh Vũ Mạnh Tuấn - Bộ phận điều phối, Trung tâm khai thác miền Bắc, Skypec cho biết toàn bộ quy trình tiếp nhận - bảo quản - tra nạp được kiểm soát nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế, với hệ thống quản lý chất lượng đạt ISO 9001:2015, năng lực thử nghiệm và hiệu chuẩn đạt ISO/IEC 17025

“Đặc biệt, Skypec đã được SGS Germany GmbH cấp 3 chứng chỉ hệ thống khẳng định năng lực cung ứng nhiên liệu hàng không bền vững, gồm ISCC CORSIA, ISCC EU và ISCC PLUS.Hiện Skypec trang bị gần 80 xe tra nạp tại 18 sân bay dân dụng trên toàn quốc, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như JIG 1, SAE ARP 5818, SAE ARP 5918, TCCS 18:2015/CHK… Xe được sản xuất bởi các hãng uy tín hàng đầu thế giới như Garsite, Skymark, Innocarr… bảo đảm quá trình tra nạp an toàn và hiệu quả cho tàu bay", anh Tuấn chia sẻ.

Xe thang TLD ABS580 “cầu nối” đưa hành khách lên xuống tàu bay. Ảnh: VNA

Ngay cạnh đó, khách tham quan đặc biệt chú ý đến xe thang TLD ABS580 phương tiện quen thuộc nhưng được chế tạo với độ an toàn và tiện ích cao. Với chiều dài 9.160 mm, rộng 3.120 mm, cao 5.740 mm và trọng lượng bản thân 9.300 kg, chiếc xe mang đến sự an toàn, ổn định trong mọi điều kiện vận hành. Các bậc thang được thiết kế rộng 1.500 mm, sâu 290 mm, cao 195 mm, giúp hành khách di chuyển thoải mái và vững chắc.

Xe có khả năng phục vụ ở độ cao từ 2.200 mm đến 5.900 mm, phù hợp với nhiều loại máy bay, đồng thời chịu tải trọng lên đến 5.920 kg, tương đương khoảng 74 hành khách cùng lúc. Với tốc độ di chuyển 4 km/h, xe bảo đảm vận hành an toàn trong khu vực sân bay, góp phần quan trọng vào việc khai thác bay hàng ngày. Ảnh: VNA

Không kém phần ấn tượng là xe nâng Trepel Champ 70W, vốn chuyên dùng để vận chuyển hành lý và hàng hóa. Xe có kích thước 9.000 x 4.300 x 3.100 mm, trọng lượng 17.950 kg, với sàn phục vụ rộng 3.300 mm.

Xe nâng Trepel Champ 70W - phương tiện khổng lồ chuyên nâng hạ hàng hóa, hành lý - gây ấn tượng mạnh tại khu trưng bày. Ảnh: VNA

Chiếc xe có khả năng nâng hạ từ 485 mm đến 3.700 mm, sức nâng lên tới 7.000 kg, tốc độ nâng tương ứng 7.000 kg và tốc độ di chuyển tối đa 17 km/h, đáp ứng yêu cầu khai thác hàng hóa nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Xe kéo đẩy máy bay Challenger 150 với trọng lượng 13 tấn, có thể kéo đẩy tàu bay tới 160 tấn, khiến khách tham quan không khỏi ngạc nhiên. Ảnh: VNA

Không thể thiếu trong dàn xe đặc biệt là chiếc xe kéo đẩy máy bay Challenger 150, với kích thước 6.407 x 2.240 x 2.031 mm, trọng lượng 13.000 kg. Xe có tốc độ tối đa 27 km/h, khoảng cách trục 2.400 mm, bán kính vòng quay nhỏ nhất 4.608 mm, được trang bị động cơ diesel 4 máy thẳng hàng, hộp số tự động ZF 5 cấp, cùng hệ thống phanh và lái thủy lực hiện đại.

Xe có 2 chế độ lái (four-four circular), đủ sức kéo đẩy các loại tàu bay có trọng lượng tới 160.000 kg (khi sử dụng cần kéo), đóng vai trò quan trọng trong công tác điều phối, di chuyển tàu bay an toàn và hiệu quả trên sân đỗ. Ảnh: VNA

Dàn xe đặc biệt của Vietnam Airlines tại triển lãm A80 giúp công chúng hiểu rõ hơn về những phương tiện thầm lặng phía sau mỗi chuyến bay an toàn. Ảnh: VNA

Sự xuất hiện của dàn xe chuyên dụng không chỉ tạo nên sức hút tại gian trưng bày của VNA, mà còn là cơ hội hiếm có để công chúng hiểu rõ hơn về những phương tiện đặc biệt thầm lặng sau mỗi chuyến bay. Qua đó, hãng hàng không quốc gia Việt Nam khẳng định năng lực khai thác đồng bộ, hướng tới phát triển bền vững, cũng như vai trò tiên phong trong việc đưa nhiên liệu hàng không bền vững SAF vào khai thác tại Việt Nam.

Ngọc Minh