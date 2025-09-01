Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng gồm 282 đại biểu chính thức, gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, người có công, đại diện các dân tộc, chức sắc tôn giáo… chia thành hai nhóm di chuyển bằng đường hàng không và đường sắt.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng (áo trắng) đón đoàn đại biểu TP Đà Nẵng. Ảnh: Vương Vân

Phấn khởi, xúc động khi đặt chân đến Hà Nội, ông Chờ Rum Nhiên – nguyên Bí thư Huyện ủy Nam Giang (Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng) – cho biết lần gần nhất ông ra Thủ đô đã cách đây 5 năm.

“Lần này trở lại Hà Nội, tôi thấy Thủ đô thay đổi rất nhiều. Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy khắp phố phường được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, người dân ngồi kín hai bên đường chuẩn bị cho Đại lễ 2/9,” ông chia sẻ.

Còn ông Bhling Mia, người dân tộc Cơ Tu, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Tây Giang, cho biết đoàn đại biểu Đà Nẵng tham dự Lễ kỷ niệm với 282 thành viên, trong đó người cao tuổi nhất là 79, trẻ nhất 24 tuổi.

“Dù dân tộc, lứa tuổi, công việc khác nhau nhưng chúng tôi đều chung niềm vui lớn khi về Thủ đô, mừng 80 năm độc lập của đất nước. Chúng tôi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của TP Hà Nội. Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng đã trực tiếp ra ga, bắt tay từng đại biểu, chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn. Đây là kỷ niệm đáng nhớ với chúng tôi.”

Cũng trong ngày 1/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã đón đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi về Hà Nội dự lễ. Tại buổi tiếp, ông ân cần thăm hỏi, tặng quà các đại biểu là người có công.

Ông Nguyễn Thành Tính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đoàn gồm 179 đại biểu, xuất phát từ ngày 31/8 và đến Hà Nội trưa 1/9. “Thay mặt đoàn, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo TP Hà Nội, đặc biệt là sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của đồng chí Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng,” ông chia sẻ.

Bảo đảm công tác tiếp đón chu đáo

Trước đó, để bảo đảm công tác tiếp đón chu đáo, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị bố trí nơi ăn nghỉ, đi lại cho đại biểu.

Cùng với đó, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức vận hành 15 “Trạm khách A80 – Tự hào Việt Nam” tại các khu trung tâm, tuyến phố diễu binh, diễu hành, nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, có điểm dừng chân, nghỉ ngơi, uống nước, quạt mát, tìm kiếm thông tin khi cần.

Ngoài ra, UBND phường Ba Đình cũng bố trí 6 điểm nghỉ qua đêm (ngày 1/9) cho người già và trẻ nhỏ đi xem lễ diễu binh, gồm: Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (40-42 Nguyễn Thái Học); Trường THCS Nguyễn Tri Phương (67 Cửa Bắc); Trường THCS Nguyễn Công Trứ (số 8 Nguyễn Trường Tộ); Trường Mẫu giáo số 10 (ngõ 100 Đội Cấn); Tầng 1 Trung tâm Văn hóa thông tin phường (60 Ngọc Hà); Điểm chợ Ngọc Hà (số 5 Ngọc Hà).