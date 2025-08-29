Ngày 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khai mạc tại Hà Nội. Triển lãm có chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, diễn ra tại Trung tâm triển lãm Quốc gia từ 28/8 – 5/9, nhằm tôn vinh, giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Những “quả đấm thép” công nghệ gây ấn tượng mạnh

Tại khu vực ngoài trời, trong không gian triển lãm của Bộ Quốc phòng, Viettel đem đến các công nghệ quân sự “Make in Vietnam, Made by Viettel”: pháo tự hành mặt đất hạng nặng, pháo phòng không, các hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển, phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa và tổ hợp chống UAV phục vụ tác chiến hiện đại, hệ thống liên lạc bảo mật, tổ hợp tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa Trường Sơn.

Pháo mặt đất hạng nặng, cỡ nòng 152mm, là loại pháo cơ động có khả năng yểm trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh và thiết giáp. Pháo phòng không 57mm có khả năng bảo vệ trận địa phòng không, sân bay, cầu cảng, nhà máy và các cơ sở quan trọng khỏi các đối tượng tấn công đường không như máy bay, trực thăng, quân dù, tên lửa, UAV.

Các hệ thống tích hợp máy tính đạn đạo và điều khiển hỏa lực cũng như hệ thống tác chiến điện tử.

Bên cạnh các vũ khí, khí tài hiện đại, Viettel giới thiệu các sản phẩm công nghệ số bao gồm trạm thu phát 5G và chip 5G, thành phố thông minh, nhà máy thông minh, các nền tảng an toàn thông tin, số hoá đô thị và trợ lý ảo.

Loạt sản phẩm này thể hiện vai trò tiên phong kiến tạo xã hội số của Viettel, cung cấp hạ tầng cho chuyển đổi số với kết nối 5G và các ứng dụng, giải pháp trong mọi mặt của đời sống. Mạng viễn thông thế hệ mới, chip bán dẫn, robot, an ninh mạng cũng nằm trong số 9 công nghệ chiến lược quốc gia mà Viettel tham gia nghiên cứu phát triển.

Tại triển lãm này, VNPT đã gây ấn tượng mạnh với nhiều sản phẩm công nghệ nổi bật trong các lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

VNPT tập trung giới thiệu ba nội dung cốt lõi là giải pháp AI tích hợp vào hệ thống xử lý thủ tục hành chính: hỗ trợ hỏi đáp cho người dân qua kiosk thông minh, đồng thời nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ trong bối cảnh chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp.

Thứ hai là dịch vụ Internet trên máy bay: kết quả hợp tác chiến lược giữa VNPT và Vietnam Airlines, mang đến trải nghiệm mới cho hành khách, đồng thời khẳng định năng lực của VNPT trong triển khai hạ tầng viễn thông hàng không hiện đại, bắt kịp xu thế toàn cầu.

Thứ ba là tuyến cáp đất liền VSTN: có tổng chiều dài 3.935km, kết nối trực tiếp từ trung tâm kỹ thuật của VNPT tại Đà Nẵng đến các trung tâm dữ liệu quốc tế tại Thái Lan, Malaysia và Singapore. Đây là dự án chiến lược giúp VNPT mở rộng hạ tầng kết nối quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế số và đảm bảo an toàn, ổn định cho mạng lưới viễn thông quốc gia.

Những giải pháp công nghệ ấn tượng phục vụ cuộc sống

Cũng tại triển lãm, FPT góp mặt với gian hàng có chủ đề “Quốc gia AI”, mang đến cho khách tham quan bức tranh đa dạng về việc ứng dụng AI trong các lĩnh vực KTXH, vì một Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Ông Vũ Anh Tú - Giám đốc Công nghệ FPT cho biết “Với trí tuệ nhân tạo, FPT tiên phong nghiên cứu 13 năm trước và đã hình thành hệ sinh thái AI toàn diện từ hạ tầng đến nền tảng, giải pháp, dịch vụ, phục vụ hàng trăm triệu lượt sử dụng mỗi tháng. AI chính là hành trình mà FPT mong muốn phụng sự quốc gia, góp phần đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới".

Tại gian hàng Quốc gia AI của FPT, khách tham quan có thể trải nghiệm cách AI đang thay đổi mọi khía cạnh kinh tế xã hội và cuộc sống, giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại, thúc đẩy năng suất lao động và vận hành hiệu quả cho mọi tổ chức, doanh nghiệp.

Nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ tiêu biểu AI được FPT giới thiệu như trợ lý số AI agents trong quản trị, vận hành, giám sát; Smart AI Cabin - buồng lái AI thông minh trong công nghệ ô tô; QaiDora Vision (Q.Vision) và FPT Camera AI giám sát an ninh...

Về hạ tầng AI, FPT tiên phong xây dựng 2 nhà máy AI ở Việt Nam, Nhật Bản, với hạ tầng AI siêu tính toán, có thể xử lý nghìn tỷ phép tính đồng thời, biến dữ liệu thành vàng cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Về AI trong quản trị, vận hành, giám sát của tổ chức, tỉnh thành, doanh nghiệp, FPT giới thiệu FPT AI Agents - Nền tảng xây dựng và vận hành AI Agent đa ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Indonesia và tiếng Nhật - giúp con người có trợ lý AI hỗ trợ các tác vụ, tăng 67% năng suất vận hành, tiết kiệm 40% chi phí.

Nền tảng hiện tại đang phục vụ hơn 20 triệu người dùng cuối. Là sản phẩm tiêu biểu ứng dụng AI cho lĩnh vực pháp luật, Libra là trợ lý pháp luật thông minh giúp tra cứu văn bản nhanh, chính xác và bảo mật tuyệt đối, có khả năng xử lý kho dữ liệu chính thống (kể cả tài liệu giấy, file scan) để đưa ra kết quả tra cứu chính xác, tin cậy.

Libra hỗ trợ cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả làm việc, thúc đẩy việc tuân thủ, giảm rủi ro pháp lý và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức.

FPT giới thiệu giải pháp thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường.

Thông qua các giải pháp AI thiết thực và sáng tạo được trình diễn tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” , FPT mong muốn đồng hành, phụng sự Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng, đưa trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng mới cho đất nước trong kỷ nguyên số.

Tại triển lãm này, biệt đội Robot của MISA đã gây ấn tượng mạnh. Được tích hợp AI hiện đại cùng kho tri thức đa lĩnh vực, biệt đội Robot MISA đã “nhập vai” thành các chuyên gia tư vấn thuế thông minh, trợ lý số linh hoạt và lễ tân chuyên nghiệp, mang đến cho các khách mời trải nghiệm giao lưu công nghệ khác biệt, đồng thời cảm nhận rõ bước tiến vượt bậc của trí tuệ nhân tạo trong đời sống.

Sự hiện diện của Robot MISA tại sự kiện không chỉ minh chứng cho năng lực sáng tạo và tinh thần đổi mới của đội ngũ MISA, mà còn thể hiện khát vọng nâng tầm công nghệ AI “Make in Vietnam" trên hành trình phát triển quốc gia số, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Khối nội dung số có gì ấn tượng?

Tại Khu triển lãm 12 ngành công nghiệp văn hóa, VNG đã mang đến không gian trưng bày đặc biệt, tái hiện hành trình xây dựng và phát triển của VNG, song hành cùng dòng chảy phát triển chung của đất nước.

VNG đã tái hiện hành trình 21 năm tiên phong công nghệ qua Bức Tường Thời Gian. Không gian này khắc họa bốn giai đoạn phát triển then chốt: PC Internet, Mobile, Cloud và AI, khẳng định vai trò của VNG trong việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và khát vọng vươn ra toàn cầu.

Không gian triển lãm của VNG được bố trí theo 3 khu vực “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, phản ánh sự trưởng thành của một doanh nghiệp công nghệ song hành cùng sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, VNG cũng đem đến sự kiện loạt hoạt động tương tác nổi bật, bao gồm:

Bức tường “Love Vietnam” khổng lồ, nơi khách tham quan chụp ảnh thể hiện tình yêu quê hương. Các giải đấu thể thao điện tử (eSports) đầy kịch tính, tôn vinh văn hóa gaming lành mạnh, sáng tạo tại Việt Nam; trải nghiệm các tựa game đình đám như Gunny, Roblox - VNG, Play Together VNG, cùng nhiều phần quà hấp dẫn.

Những hoạt động này không chỉ thể hiện năng lực công nghệ của VNG, mà còn tạo nên sự kết nối cộng đồng mạnh mẽ, phản ánh diện mạo sôi động của nền văn hóa và kinh tế số quốc gia sau 80 năm độc lập.

VNG đang đầu tư mạnh mẽ vào AI trên cả ba lớp: Nền tảng, hạ tầng và ứng dụng. Bên cạnh các nỗ lực thương mại hóa mạnh mẽ, VNG cũng tích cực thúc đẩy các sáng kiến phát triển cộng đồng AI, góp phần định hình nên hệ sinh thái AI tại Việt Nam:

Tại triển lãm, Công ty Cổ phần Appota và công ty thành viên Gamota đã góp mặt tại khu vực Phần mềm và Trò chơi giải trí. Với vai trò doanh nghiệp công nghệ sáng tạo trong lĩnh vực giải trí, Appota mang đến không gian trải nghiệm “Game is Good”, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan.

Appota không trưng bày sản phẩm kinh doanh, mà “trưng bày” giá trị tinh thần và câu chuyện phát triển đã dẫn dắt Appota – Gamota từ những ngày đầu khởi nghiệp startup đến vị thế doanh nghiệp hàng đầu hiện nay.

Appota cùng công ty thành viên Gamota mang tới Triển lãm A80 không gian trải nghiệm “Hội nhập và sáng tạo”, thể hiện vai trò của game và công nghệ giải trí số trong việc kết nối cộng đồng, phát triển trí tuệ và đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước thời đại số.

Tại đây, Appota không trưng bày sản phẩm kinh doanh, mà “trưng bày” giá trị tinh thần và câu chuyện phát triển đã dẫn dắt Appota – Gamota từ những ngày đầu khởi nghiệp startup đến vị thế doanh nghiệp hàng đầu hiện nay. Đó cũng là hành trình của biết bao cô bé, cậu bé Việt Nam nuôi dưỡng giấc mơ công nghệ sáng tạo để chinh phục khát vọng “sánh vai cùng cường quốc năm châu”.

Qua không gian trải nghiệm thú vị, “Game is Good” – không chỉ là lời khẳng định, mà còn là hành trình khám phá ba tầng giá trị mà trò chơi mang lại cho mỗi con người: niềm vui thuần khiết, phát triển trí tưởng tượng, trí tuệ mạnh mẽ, và với bức tranh lớn đó là việc phát triển ngành game đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Với tất cả những điểm chạm - từ thị giác, cảm xúc đến suy tưởng - Appota và Gamota mong muốn mang lại cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào, nuôi dưỡng khát vọng và khuyến khích hành động để xây dựng một Việt Nam ngày càng hùng cường cho hôm nay và mai sau.