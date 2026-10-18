Bộ Quốc phòng Romania cho biết các tiêm kích F-16 của nước này đã bắn hạ 2 máy bay không người lái (UAV) trên Biển Đen. Đây là sự cố mới nhất liên quan đến UAV ảnh hưởng tới nước này.

Chiến đấu cơ F-16. Ảnh: Bộ Quốc phòng Romanian

Theo các báo DW và Kyiv Independent, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruta ngày 17/10 cho hay: "Các phi công quân sự Romania vừa đánh chặn và bắn hạ 2 UAV trên Biển Đen, chỉ vài phút sau khi chúng xâm nhập trái phép vào lãnh thổ”.

Theo Bộ Quốc phòng Romania, 2 chiếc UAV sử dụng động cơ phản lực và thuộc dòng UAV tấn công Geran, loại khí tài thường được Nga sử dụng để tập kích các mục tiêu tại Ukraine. Nhà chức trách Romania không nêu rõ các thiết bị bay không người lái trên thuộc quốc gia nào. UAV Geran đặc biệt khó bị đánh chặn do bay ở độ cao lớn hơn và tốc độ nhanh hơn đáng kể so với các mẫu UAV khác, với tốc độ tối đa lên tới 600 km/h.

Ông Miruta cho biết thêm các tiêm kích F-16 đã bắn hạ 2 UAV tại khu vực cách thành phố Sulina khoảng 20km về phía đông nam. “UAV đầu tiên xâm nhập không phận quốc gia lúc 17h59 và bị bắn hạ trong vòng 2 phút. Chiếc UAV thứ hai bị bắn hạ lúc 18h05, tức 5 phút sau khi đi vào không phận Romania", Bộ trưởng Quốc phòng Romania thông tin.

“Biển Đen sẽ lại an toàn”, Ngoại trưởng Romania Oana Toiu viết trên mạng xã hội X. Bà cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ thảo luận vấn đề này tại cuộc họp vào thứ Ba (20/10).

Là một quốc gia thành viên của NATO, Romania có đường biên giới dài 614km với Ukraine, phần lớn chạy dọc theo sông Danube. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, Romania đã nhiều lần báo cáo về việc các thiết bị bay không người lái của Nga đi vào không phận nước này. Sự việc hôm 18/10 diễn ra chỉ vài ngày sau khi 2 tàu chở hóa chất bị UAV tấn công gần bờ biển Biển Đen của Romania.