Hãng thông tấn RBC Ukraine dẫn bài đăng của Tổng thống Romania Nicusor Dan trên mạng xã hội X ngày 21/7 thông tin: “Đêm qua, tàu hàng Gas Lisbon treo cờ Liberia đang trong hải trình từ Ai Cập đến Ukraine đã bị tấn công tại vị trí cách bờ biển Romania khoảng 40km. Các đội cứu hộ của chúng tôi đã sơ tán thủy thủ đoàn và xác nhận có 3 người trong số đó bị thương. Ngoài ra, 1 tàu lai dắt đã được điều động nhằm đảm bảo tàu Gas Lisbon không bị trôi dạt và gây nguy hiểm cho việc điều hướng hàng hải”.

Tàu Gas Lisbon. Ảnh: Marine Traffic

Ông Dan sau đó tiết lộ các cơ quan chức năng Romania đang làm rõ nguyên nhân tàu Gas Lisbon bị tập kích và ám chỉ vụ tấn công là một phần chiến dịch quân sự của Nga chống Ukraine.

Theo hãng thông tấn TASS, trong cuộc họp báo được tổ chức ngày 21/7, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định quân Nga sẽ tiếp tục tấn công vào những con tàu “liên quan đến việc vận chuyển đạn dược, vũ khí cho chính quyền Ukraine”.

Ukraine đưa robot quân sự vào biên chế

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 21/7 đã phê chuẩn việc đưa robot Zmiy Mini Strike vào biên chế lực lượng vũ trang nước này. Được biết, Zmiy Mini Strike được “phát triển dựa trên kinh nghiệm tác chiến từ khi xung đột nổ ra và những phân tích về việc sử dụng hệ thống không người lái mặt đất (UGV) trên chiến trường”.

UGV Zmiy Mini Strike. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Theo dữ liệu được hãng thông tấn RBC Ukraine công bố, Zmiy Mini Strike có kích thước nhỏ nên có thể được đặt trên xe buýt hoặc trên xe tải nhỏ. Robot được trang bị một module chiến đấu với vũ khí chính là súng phóng lựu MK19 có khả năng thực hiện các phát bắn chính xác từ vị trí ẩn nấp.